Delta Airlines के विमान का पंख उड़ान के दौरान हवा में टूटा, बाल-बाल बचे सैकड़ो Passenger; देखें डरावनी VIDEO

Photo- @sanjayjourno/X

Delta Airlines Plane's Wing Broke in Mid-Air: अमेरिका (America) से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां डेल्टा एयरलाइंस की एक उड़ान के दौरान विमान का एक हिस्सा हवा में ही टूट गया. यह घटना 19 अगस्त को ऑरलैंडो (फ्लोरिडा) से ऑस्टिन (टेक्सास) जा रही उड़ान संख्या 1893 में हुई. विमान (Flight Boeing 737) में 62 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे. एक यात्री शैनीला आरिफ ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. उन्होंने बताया कि उड़ान के दौरान, लगभग 12,000 फीट की ऊँचाई पर, उन्होंने विमान के पंख का एक हिस्सा टूटा हुआ देखा. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पंख का टुकड़ा हवा में लगातार हिल रहा था और लैंडिंग के दौरान वह हिस्सा और भी ढीला हो गया.

आरिफ ने स्थानीय मीडिया को बताया, "यह एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा मामला है." हालांकि, वीडियो में देखा गया कि ज्यादातर यात्री उड़ान के अंदर शांत दिख रहे थे.

डेल्टा एयरलाइंस के विमान का पंख उड़ान के बीच में टूटा

डेल्टा एयरलाइंस की कड़ी आलोचना

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने डेल्टा एयरलाइंस (Delta Airlines) की कड़ी आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, "अब समय आ गया है कि सभी एयरलाइंस अपनी मेंटेनेंस व्यवस्था दुरुस्त करें. डेल्टा अभी भी 40 से 45 साल पुराने विमान उड़ा रही है, जिन्हें बहुत पहले ही रिटायर कर दिया जाना चाहिए था. पुराने विमानों की मरम्मत करके उन्हें उड़ाने के बजाय, उनका नया बेड़ा तैयार किया जाना चाहिए."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "पिछले कुछ सालों में डेल्टा से जुड़ी कई दुर्घटनाएं और घटनाएं सामने आई हैं. ऐसा लग रहा है जैसे उनका पूरा विमान बेड़े खिलौनों की तरह बिखर रहा है." वहीं, एक तीसरे व्यक्ति ने बोइंग कंपनी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "बोइंग (Boeing ) की गुणवत्ता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं."

डेल्टा एयरलाइंस ने जारी किया बयान

इस मामले में डेल्टा एयरलाइंस की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया, "विमान के बाएं पंख का एक हिस्सा अच्छी स्थिति में नहीं था. हम इस घटना के लिए अपने यात्रियों से क्षमा चाहते हैं. हमारी प्राथमिकता हमेशा अपने लोगों और ग्राहकों की सुरक्षा है."

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी विमानन कंपनियों (American Aviation Companies) के सुरक्षा मानकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. यात्रियों के बीच यह बहस भी तेज हो गई है कि क्या पुरानी उड़ानें यात्रियों की जान जोखिम में डाल रही हैं.