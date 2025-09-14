'जंग से हल नहीं निकलता', ट्रंप पर भड़के चीन के विदेश मंत्री, टैरिफ की धमकी पर 'ड्रैगन' का पलटवार

(Photo Credits: X)

China Responds to Trump’s 100% Tariff Threat: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि नाटो (NATO) को चीन पर 50 से 100 फीसदी तक टैरिफ लगाना चाहिए. इस पर चीन ने कड़ा जवाब दिया है. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि "हम न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और न ही इसकी योजना बनाते हैं, बल्कि हम हमेशा शांति वार्ता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं."

वांग यी स्लोवेनिया की राजधानी ल्युब्लियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. वहां उन्होंने साफ कहा कि युद्ध से समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि हालात और जटिल हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि दुनिया आज कई संकटों और संघर्षों से जूझ रही है, ऐसे समय में बातचीत और सहयोग ही समाधान है.

विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और यूरोप को दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त होना चाहिए. दोनों को टकराव नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बचाना और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

यह बयान उस समय आया है जब ट्रंप ने कहा था कि चीन रूस पर काफी हद तक नियंत्रण रखता है. ट्रंप का मानना है कि अगर चीन पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए जाएंगे तो रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी.

ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ "साजिश रचने" का भी आरोप लगाया था. हालांकि, इसके कुछ ही घंटों बाद उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत रिश्ते चीनी नेताओं से "बहुत अच्छे" हैं.