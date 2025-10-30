US China Trade Deal: चीन-यूएस में ट्रेड डील हुई पक्की, जिनपिंग बोले- 'चीन का विकास अमेरिका के विकास के साथ चल रहा'

बुसान, 30 अक्टूबर : दक्षिण कोरिया के बुसान में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और शी जिनपिंग (Xi Jinping) की बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को यहां कहा कि चीन का विकास ट्रंप के 'अमेरिका को फिर से महान बनाने' के दृष्टिकोण के साथ-साथ चलता है. बता दें, उन्होंने यह टिप्पणी बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान कही. राष्ट्रपति शी ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे की सफलता और समृद्धि में पूरी तरह से मदद करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, "चीन और अमेरिका को साझेदार और मित्र होना चाहिए. इतिहास ने हमें यही सिखाया है और वास्तविकता भी यही चाहती है." न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शी ने यह भी कहा कि वह चीन-अमेरिका संबंधों की एक ठोस नींव रखने और दोनों देशों के विकास के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए ट्रंप के साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हैं.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद, बीजिंग अपने नवीनतम रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात नियंत्रणों को निलंबित कर देगा. इसके अलावा, चीन अमेरिकी जहाजों पर लगाए गए विशेष बंदरगाह शुल्क को भी निलंबित करेगा. चीनी मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अमेरिका ने सहायक कंपनियों पर लगाए गए अपने नए नियमों को एक साल के लिए निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की है, और बदले में, चीन भी उसी अवधि के लिए महत्वपूर्ण खनिज निर्यात पर अपने नए प्रतिबंधों को रोक देगा. प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका अमेरिकी बंदरगाहों पर आने वाले चीनी जहाजों पर लगाए गए अपने विशेष बंदरगाह शुल्क को भी एक साल के लिए निलंबित कर देगा. इसी तरह, चीन भी अमेरिकी जहाजों पर लगाए गए अपने प्रति-उपायों को एक साल के लिए निलंबित कर देगा.

बीजिंग के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चीन और अमेरिका के नेता शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक के बाद महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर दोनों पक्षों की तरफ से आम सहमति बनी है. चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के "उतार-चढ़ाव" की ओर भी इशारा किया और कहा कि ये दोनों पक्षों के लिए सबक हैं. उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वह बदले की राजनीति में फंसने के बजाय सहयोग के दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करें.

उन्होंने कहा, "दोनों टीमें समानता, आपसी सम्मान और पारस्परिकता की भावना से बातचीत जारी रख सकती हैं—विवादों की सूची को कम करते हुए सहयोग की सूची का विस्तार कर सकती हैं." जिनपिंग ने अपने समकक्ष को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, "आंतरिक और बाहरी चुनौतियों के बावजूद ये उपलब्धियां कड़ी मेहनत से हासिल की गई हैं. हमारे पास सभी प्रकार के जोखिमों और चुनौतियों से निपटने का आत्मविश्वास और क्षमता है." इसमें आगे कहा गया है कि ट्रंप अगले साल की शुरुआत में चीन की यात्रा के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने शी को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया. बैठक से निकलने के बाद ट्रंप ने कहा कि वह अप्रैल में बीजिंग का दौरा करेंगे.