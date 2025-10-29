VIDEO: ट्रंप ने दिल खोलकर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- 'वे सबसे अच्छे दिखने वाले शख्स, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं'

Photo : X

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी दोस्ती और सम्मान खुलकर जाहिर किया है. दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में APEC सीईओ के लंच प्रोग्राम में बोलते हुए ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की.

ट्रंप ने कहा कि वो पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और उनके साथ उनके बेहतरीन रिश्ते हैं.

मजाकिया अंदाज में उन्होंने मोदी को "सबसे अच्छा दिखने वाला शख्स" (the nicest looking guy) बताया. लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने यह भी जोड़ा कि मोदी "बेहद सख्त" (tough as hell) भी हैं, यानी वो अपने फैसलों को लेकर काफी कड़े हैं.

भारत के साथ होगी ट्रेड डील इस तारीफ के साथ ही ट्रंप ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक बड़ी बात कही. उन्होंने साफ-साफ ऐलान किया, "मैं भारत के साथ एक ट्रेड डील (व्यापार समझौता) करने जा रहा हूं." इस बयान से यह साफ हो गया है कि दोनों देश अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने पर काम कर रहे हैं.

US Prez Trump 'I am doing a trade deal with India' 'Have great respect & love for PM Modi' 'Have great relationship with PM Modi' 'Field Marshal is a great fighter & great guy' '7 planes were shot down' 'PM Modi is the nicest looking guy' pic.twitter.com/8aK8wicYAp — Sidhant Sibal (@sidhant) October 29, 2025

चीन और बाकी दुनिया पर भी बोले ट्रंप ट्रंप ने अपनी सरकार की विदेश नीति की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "हमने कई युद्धों को रोका है, अपने देश को मजबूत बनाया है." उन्होंने यह भी जोड़ा कि "दुनिया भर में, हम एक के बाद एक ट्रेड डील साइन कर रहे हैं."

चीन के साथ चल रहे ट्रेड वॉर पर भी ट्रंप काफी पॉजिटिव दिखे. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हम चीन के राष्ट्रपति शी के साथ एक डील कर लेंगे." उन्होंने भरोसा जताया कि यह डील "दोनों देशों के लिए बहुत अच्छी होगी" और इससे दक्षिण कोरिया जैसे बाकी देशों को भी फायदा होगा.

इसके अलावा, ट्रंप ने बताया कि दक्षिण कोरिया के साथ भी एक डील "बहुत जल्द फाइनल" हो जाएगी.

अमेरिकी इकोनॉमी पर जताया भरोसा अपने देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगली तिमाही में अमेरिका की ग्रोथ 4% तक रहने की उम्मीद है. उन्होंने अमेरिकी फेडरल रिजर्व (वहां का सेंट्रल बैंक) पर थोड़ी नाराजगी भी जताई. उन्होंने कहा, "हम ऐसा फेड नहीं रख सकते जो अभी से 3 साल बाद की महंगाई की चिंता करके ब्याज दरें बढ़ाए."