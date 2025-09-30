US: विमान के Landing Gear में छिपकर यात्रा की कोशिश, हवा में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत; प्लेन की जांच के दौरान मिला शव

aircraft landing gear carcass | Representational Image | File

Body Found in Plane Landing Gear: अमेरिका के North Carolina में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां हवाई अड्डे के कर्मचारियों को यूरोप से आ रहे एक विमान के लैंडिंग गियर में एक व्यक्ति का शव मिला है. पुलिस (American Police) ने बताया कि रविवार सुबह विमान की नियमित जांच के दौरान शव मिला. जांच जारी है और मृतक की पहचान उजागर नहीं की गई है. एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agencies) के साथ पूरा सहयोग कर रही है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि विमान के लैंडिंग गियर में छिपकर यात्रा (Stowaway in Landing Gear) करना बेहद खतरनाक है. क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और अत्यधिक ठंड के कारण लगभग तीन-चौथाई लोग जीवित नहीं बच पाते.

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

इस साल जनवरी में, फोर्ट लॉडरडेल-हॉलीवुड हवाई अड्डे (Fort Lauderdale-Hollywood Airport) पर जेटब्लू के एक विमान के व्हील वेल में दो शव मिले थे. यह विमान न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के बाद फोर्ट लॉडरडेल पहुंचा था. दिसंबर में, शिकागो से माउई आ रहे यूनाइटेड एयरलाइंस (United Airlines) के एक विमान के व्हील वेल में भी एक शव मिला था.

भारत में भी हुई घटना, लेकिन...

हाल ही में, अफगानिस्तान (Afghanistan) का एक 13 वर्षीय लड़का दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे (Delhi Airport) पर लैंडिंग गियर में छिपकर भारत पहुंचा. जैसे ही विमान उतरा, एयरलाइन कर्मचारियों ने उसे देख लिया और तुरंत CISF को सौंप दिया.

पूछताछ के दौरान, लड़के ने बताया कि वह जिज्ञासावश काबुल हवाई अड्डे (Kabul Airport) पर विमान के लैंडिंग गियर में छिप गया था. बाद में उसे अफगानिस्तान भेज दिया गया.