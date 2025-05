VIDEO: पाकिस्तान के लाहौर शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, इलाके में दहशत का माहौल

लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के प्रमुख शहर लाहौर में आज सुबह जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने पाकिस्तान की जीओ न्यूज़ के हवाले से यह जानकारी दी है.

हालांकि अभी तक धमाकों की प्रकृति, स्थान या किसी प्रकार के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है. स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं.

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. कई नागरिकों ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी चिंता जाहिर की है और प्रशासन से जल्द स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

BREAKING: Blasts have been heard in the city of Lahore in Pakistan’s Punjab province, according to Reuters news agency, citing Pakistan's GEO news.

🔴 LIVE updates: https://t.co/Y0gWglbYPh pic.twitter.com/nDTDgQIA05

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 8, 2025