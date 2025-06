VIDEO: जापान के यामागाटा एयरपोर्ट के रनवे पर आया भालू, सुरक्षा के चलते कई उड़ानों को किया गया रद्द, वीडियो आया सामने

यामागाटा, जापान: जापान के यामागाटा एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एयरपोर्ट के रनवे पर एक भालू दौड़ता हुआ दिखाई दिया. इस घटना के कारण यहां से उड़नेवाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया.सुरक्षा के चलते पूरा एयरपोर्ट लॉकडाउन करना पड़ा.भालू को सबसे पहले गुरुवार सुबह देखा गया, जिसके बाद एयरपोर्ट की सारी उड़ानों को तुरंत रोक दिया गया. अधिकारी सोच ही रहे थे कि स्थिति काबू में है, तभी दोपहर को भालू फिर से रनवे पर लौट आया.

जिससे और उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @AP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:OMG! पटना एयरपोर्ट के रनवे पर नेवले और सांप में हुई भिडंत, घटना का वीडियो हुआ वायरल

रनवे पर आया भालू

A bear was spotted running across the tarmac at Japan's Yamagata airport on Thursday morning.

Akira Nagai, deputy manager of Yamagata airport, told reporters that the runway was temporary closed and over 10 flights were affected. pic.twitter.com/KjVKpmRtMK

