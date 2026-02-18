YouTube Down: यूट्यूब का सर्वर हुआ ठप, दुनिया भर के लाखों यूजर्स परेशान; सामने आया 'Something Went Wrong' का एरर
कैलिफोर्निया/नई दिल्ली: दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म (Video Streaming Platform) यूट्यूब (YouTube) की सेवाएं बुधवार, 18 फरवरी 2026 को अचानक ठप हो गईं. इस वैश्विक आउटेज (Global Outage) के कारण लाखों यूजर्स को वीडियो देखने, होमपेज एक्सेस (Home Page Access) करने और शॉर्ट्स फीड (Shorts Feed) लोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के अनुसार, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 2,80,000 से अधिक यूजर्स ने कुछ ही घंटों के भीतर इस समस्या की शिकायत दर्ज कराई है. यह भी पढ़ें: YouTube Down: दुनिया भर में ठप पड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म, यूजर्स हुए परेशान

'Something Went Wrong' के एरर से यूजर्स परेशान

यूट्यूब ऐप या वेबसाइट खोलने पर यूजर्स को उनके नियमित कंटेंट के बजाय 'Something Went Wrong' (कुछ गलत हो गया है) का मैसेज दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 18% यूजर्स ने विशेष रूप से वीडियो स्ट्रीमिंग में समस्या बताई, जबकि एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो ऐप या वेबसाइट को पूरी तरह से एक्सेस करने में असमर्थ है.

तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आउटेज आंशिक रूप से अधिक प्रभावी है. द वर्ज (The Verge) के टॉम वॉरेन ने बताया कि यूजर्स सीधे लिंक के जरिए वीडियो और चैनल देख पा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का मुख्य होमपेज, शॉर्ट्स फीड और रिकमेंडेड वीडियो का सेक्शन लोड नहीं हो रहा है.

सोशल मीडिया पर 'YouTube Down' का ट्रेंड

यूट्यूब के काम न करने पर यूजर्स ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) का रुख किया, जहां #YouTubeDown तेजी से ट्रेंड करने लगा. यूजर्स अपनी स्क्रीन के स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स ने हैरानी जताते हुए लिखा, 'मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार यूट्यूब कब इतनी बुरी तरह डाउन हुआ था.'

आउटेज का असर न केवल मनोरंजन पर पड़ा है, बल्कि उन लाखों क्रिएटर्स और व्यवसायों पर भी पड़ा है जो अपने दैनिक कामकाज के लिए इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं.

आउटेज का कारण और वर्तमान स्थिति

यूट्यूब की पैरेंट कंपनी गूगल (Google) की ओर से अभी तक इस तकनीकी खराबी के सटीक कारण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. हालांकि, माना जा रहा है कि सर्वर में किसी बड़े तकनीकी अपडेट या मेंटेनेंस के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई होगी. यूट्यूब की टीम ने सोशल मीडिया पर कुछ शिकायतों का जवाब देते हुए कहा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही सेवाओं को बहाल करने का प्रयास करेंगे.