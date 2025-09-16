VIDEO: 'AI साड़ी पहना सकता है, तो उतार भी सकता है': ‘Nano Banana’ ट्रेंड की प्राइवेसी पर उठे सवाल, Google ने दी सफाई

Vintage Saree AI Trend (Photo-Gemini)

Gemini 'Nano Banana' Safe or Not: गूगल के Gemini नैनो मॉडल पर आधारित नया AI फोटो-एडिटिंग टूल ‘Nano Banana’ इन दिनों इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक, हर जगह ट्रेंड कर रहा है. यह टूल साधारण सेल्फी को 3D Cartoon जैसा लुक दे देता है. तस्वीरें ऐसे लगती हैं मानो प्लास्टिक की बनी छोटी-छोटी फिगर हों, जिनमें बड़ी-बड़ी आंखें और ग्लॉसी स्किन होती है.शुरुआत में लोग इस मजेदार एडिट से काफी खुश हुए, लेकिन जल्द ही इसका एक नया वर्जन वायरल हो गया - ''Vintage Saree AI Edit.''

इस फिल्टर के साथ, महिलाएं रेट्रो स्टाइल की साड़ियों में ऐसी दिखती हैं, मानो वे पुराने बॉलीवुड पोस्टरों से निकली हों. सुनहरे बैकग्राउंड और सिनेमाई प्रभावों ने इसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर दिया है.

‘Nano Banana’ ट्रेंड की प्राइवेसी पर सवाल

View this post on Instagram A post shared by झलक भावनानी ✨ (@jhalakbhawnani)

ट्रेंड के चक्कर में प्राइवेसी पर मंडराया खतरा?

मेरा देश की महिलाओं और लड़कियों से निवेदन जो ये AI साड़ी पहना सकती है वो AI साड़ी उतार भी सकती है ट्रेंड के चक्कर में अपनी प्राइवेसी की धज्जियां न उड़ाए आपका आदर सम्मान ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है सभी आदरणीय नारीशक्ति को नमन 👏 pic.twitter.com/EZ8aEKrq9P — Amrendra Bahubali 🇮🇳 (@TheBahubali_IND) September 16, 2025

सुरक्षा और प्राइवेसी पर उठे सवाल

हालांकि, इस ट्रेंड के बढ़ने के साथ, सुरक्षा और प्राइवेसी (Security and Privacy) को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में, इंस्टाग्राम यूजर JhalakBhawani ने दावा किया कि जब उन्होंने अपना फोटो अपलोड किया तो एडिटेड इमेज में उनके हाथ पर एक तिल दिखा, जो उनकी असली बॉडी पर मौजूद है. हालांकि, अपलोड की गई ओरिजिनल फोटो में यह नजर नहीं आया था. वहीं, एक अन्य यूजर ने दावा किया कि जो AI साड़ियां पहना सकता है, वह साड़ी उतार भी सकता है.

इस बात से यूजर्स के बीच हलचल मच गई और कई लोगों ने इसे प्राइवेसी के लिए खतरा बताया.

Google ने अपनी सफाई में क्या कहा?

गूगल (Google) का कहना है कि जेमिनी द्वारा बनाई गई हर तस्वीर पर सिंथआईडी नाम (SynthID Name) का एक अदृश्य वॉटरमार्क और मेटाडेटा टैग (Invisible Watermarks and Metadata Tags) लगाया जाता है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है. कंपनी का दावा है कि अपलोड की गई तस्वीरें स्थायी रूप से स्टोर नहीं होती हैं.

लेकिन साइबर विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सिर्फ वॉटरमार्क (Gemini Watermark से एआई के दुरुपयोग को रोकना मुश्किल है, क्योंकि अभी आम लोग इसे पढ़ नहीं सकते और इसे हटाया भी जा सकता है. यूज़र्स को इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.