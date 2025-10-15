Amazon में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी, HR डिवीजन में 15% कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा

Representational Image | Wikimedia Commons

Amazon एक बार फिर बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी कर रही है. इस बार कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन (HR) यानी “People eXperience and Technology (PXT)” टीम में लगभग 15% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, HR यूनिट पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा, हालांकि कंपनी के अन्य बिजनेस सेक्शन में भी नौकरी कटौती हो सकती है. कंपनी ने अभी तक प्रभावित कर्मचारियों की सटीक संख्या और छंटनी का समय तय नहीं किया है. यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब हाल ही में कंपनी ने अपने कंज्यूमर डिवाइस ग्रुप, पॉडकास्ट यूनिट और Amazon Web Services (AWS) में भी कर्मचारियों की संख्या घटाई थी. इस बार की छंटनी कहीं ज्यादा बड़ी और रणनीतिक बताई जा रही है.

AI और क्लाउड पर फोकस

Amazon इस समय अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है. कंपनी ने इस साल 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने की योजना बनाई है, ताकि वह अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर बना सके. कंपनी के CEO Andy Jassy ने साफ कहा है कि Amazon का भविष्य AI के इर्द-गिर्द घूमेगा और इस बदलाव में सभी कर्मचारी फिट नहीं बैठ पाएंगे.

उन्होंने एक जून में कंपनी को भेजे मेमो में लिखा था, “जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे और AI में माहिर बनेंगे, वे कंपनी में बड़ा योगदान देंगे. लेकिन इससे हमारी कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में कटौती भी होगी.”

इतिहास में सबसे बड़ी छंटनी के बाद नई तैयारी

जैसी के नेतृत्व में Amazon पहले ही अपनी इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी कर चुकी है. 2022 और 2023 के बीच कंपनी ने लगभग 27,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था. वह छंटनी महामारी के बाद के बिजनेस बदलावों की वजह से की गई थी, लेकिन यह नई छंटनी AI-फोकस्ड स्ट्रैटेजी का हिस्सा मानी जा रही है.

एक तरफ छंटनी, दूसरी तरफ हायरिंग

जहां कंपनी व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, वहीं दूसरी ओर वह अमेरिका में 2.5 लाख सीजनल कर्मचारियों की भर्ती भी कर रही है. यह कदम त्योहारों के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए उठाया गया है.

Amazon की यह छंटनी यह दिखाती है कि टेक कंपनियां अब तेजी से AI-आधारित मॉडल की ओर बढ़ रही हैं. लेकिन इसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है.