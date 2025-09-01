Shaadi.com पर स्कैम करने आया था शख्स, प्रोफाइल में Malti Devi रखा नाम; रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने वाले ने दिया Job का ऑफर
Photo- @ShaadiDotCom/X

Scam Alert: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प कहानी वायरल हो रही है. यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, जिसने सिर्फ रिसर्च के लिए Shaadi.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी और अचानक उसका सामना एक स्कैमर (Online Scam) से हो गया. लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि स्कैमर को ब्लॉक करने के बजाय, रिसर्चर ने उसे नौकरी का ऑफर दे दिया. जसवीर सिंह नाम के एक यूजर ने 'X' पर यह पूरा अनुभव शेयर किया है. जसवीर ने बताया कि उन्होंने Shaadi.com पर एक साल का प्रयोग शुरू किया था, ताकि वे समझ सकें कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर किस तरह की धोखाधड़ी होती है.

कुछ दिन पहले उन्हें "मालती देवी (Malti Devi)" नाम की एक प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आई. शुरुआत में बातचीत आम रिश्तों जैसी ही थी, लेकिन जल्द ही संदिग्ध सवाल पूछे जाने लगे.

Shaadi.com पर स्कैम करने आया था, Job का ऑफर मिल गया!

(चेतावनी: पोस्ट में अभद्र भाषा का इस्तमेल है, पाठक अपने विवेकानुसार पढ़ें)

स्कैमर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

जब जसवीर ने गहराई से बात शुरू की, तो सामने वाले ने चौंकाने वाला सच बताया. उसने कबूल किया कि वह मालती देवी नहीं, बल्कि एक स्कैमर (Scammers) है और उसे 30 लाख रुपये का टारगेट पूरा करना था. इतना ही नहीं, उसने यह भी लिखा कि वह मजबूरी में ऐसा कर रही है और फिर उसने अपनी प्रोफाइल डिलीट कर दी.

डांटने के बजाय नौकरी का ऑफर

बस यहीं से कहानी में नया मोड़ आया. स्कैमर को डांटने या ब्लॉक करने के बजाय, जसवीर ने सहानुभूति दिखाई और उसे एक जायज नौकरी का ऑफर दिया. यह बात सोशल मीडिया पर लोगों को छू गई. कुछ लोगों ने जसवीर की तारीफ की, तो कुछ ने इसे स्कैमर को बेवजह का मौका देना बताया.

आखिर क्या होता है "स्कैमबेटिंग"

जानकारों का कहना है कि यह घटना "स्कैमबेटिंग (Scambaiting)" का एक उदाहरण है, जिसमें लोग स्कैमर से बातचीत करते हैं और उनकी चालों का पर्दाफाश करते हैं. इस घटना ने यह भी दिखाया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud) सिर्फ एक तकनीकी खतरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेरोजगारी और आर्थिक मजबूरियां भी हैं.

सावधानी से ढूंढें ऑनलाइन रिश्ते

Shaadi.com जैसी वेबसाइटें लाखों सत्यापित प्रोफाइल होने का दावा करती हैं, लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि ऑनलाइन रिश्ते ढूंढ़ते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. जसवीर की यह अनोखी प्रतिक्रिया अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.