Job Scam: मुंबई में 72 लाख का जॉब स्कैम, SBI में नौकरी और CM कोटा का लालच पड़ा कई परिवारों को भारी

Job Scam in Mumbai: मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से एक बड़ा जॉब स्कैम (Job Scam) सामने आया है. यहां एक रिटायर्ड BEST कंडक्टर और उनके परिवार समेत करीबियों से लगभग 72 लाख रुपये की ठगी हुई. आरोपियों ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर नकली अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिए और लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली. शिकायतकर्ता मोहन जाधव (Mohan Jadhav) जो सतारा जिले के निवासी और BEST के मजास डिपो से रिटायर्ड कंडक्टर हैं. मोहन जाधव ने मेघवाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपियों तानाजी शिलिमकर और उनके बेटे कुशल पर आरोप है कि उन्होंने SBI, ठाणे महानगरपालिका और मुख्यमंत्री कोटे (CM Quota) के नाम पर नौकरी का लालच दिया.

तानाजी और जाधव पुराने परिचित थे और इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए तानाजी ने उनकी बेटी पूजा को SBI में नौकरी का वादा किया. इसके बदले जाधव ने 5 लाख रुपये दिए और उन्हें नकली अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया. लेटर देखकर परिवार का विश्वास और बढ़ गया.

अन्य लोग कैसे आए इस झांसे में?

जाधव की बेटी को नौकरी का वादा (Mumbai Job Scam) मिलने के बाद रिश्तेदार भी इस ऑफर में शामिल हो गए. जाधव के भाई, भतीजे और भतीजी ने भी किस्तों में 28.55 रुपये लाख तक दिए. धीरे-धीरे और रिश्तेदार व परिचित भी जुड़ते गए. मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच पिता-पुत्र की इस जोड़ी ने कुल 72 लाख रुपये वसूले.

कैसे हुआ पर्दाफाश?

सारा खेल तब उजागर हुआ जब पूजा और आनंद उस पते पर पहुंचे, जो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था. वहां कोई SBI शाखा मौजूद ही नहीं थी. जब उन्होंने आरोपियों से सवाल किया तो उन्होंने और पैसे की मांग करते हुए साफ कहा कि बिना भुगतान न नौकरी मिलेगी और न ही पैसे वापस.

पुलिस जांच

हकीकत सामने आने पर जाधव ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तानाजी और कुशल शिलिमकर के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और गबन के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. जांच जारी है और आशंका है कि और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं.