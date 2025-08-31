FIDE Grand Swiss 2025 Live Streaming: भारत में कहां उपलब्ध होगा फिडे ग्रैंड स्विस का लाइव प्रसारण? जानिए कैसे देखें ओपन और विमेंस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग शतरंज टूर्नामेंट 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर ऑनलाइन?

FIDE Grand Swiss 2025 Live Telecast: विश्व चैंपियनशिप साइकिल के सबसे अहम टूर्नामेंट्स में से एक, फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का आयोजन 4 से 16 सितंबर तक होने जा रहा है. इस दौरान कैंडिडेट्स 2026 के लिए क्वालिफिकेशन स्पॉट्स दांव पर होंगे. ओपन ग्रैंड स्विस और विमेंस ग्रैंड स्विस में शीर्ष दो खिलाड़ी फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे, जहां विश्व चैंपियन के खिताब के लिए दावेदार तय होंगे. फिडे ग्रैंड स्विस का यह चौथा संस्करण उज्बेकिस्तान में हो रहा है, जहां समरकंद 172 प्रतिभागियों की मेजबानी करेगा. 116 खिलाड़ी ओपन और 56 खिलाड़ी विमेंस सेक्शन में 11 राउंड स्विस फॉर्मेट में हिस्सा लेंगे. मेंस हॉकी एशिया कप में आज जापान से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम, यहां जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
भारत की ओर से अर्जुन एरिगैसी और विश्व चैंपियन गुकेश क्रमशः पहले और दूसरे सीड होंगे. वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन विदित गुजराती सहित 15 भारतीय जीएम ओपन सेक्शन में भाग लेंगे. विमेंस चेस वर्ल्ड कप चैंपियन दिव्या देशमुख भी टूर्नामेंट में नजर आएंगी. विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 में जीएम हरीका द्रोणावल्ली के अलावा युवा खिलाड़ी और डिफेंडिंग चैंपियन जीएम वैषाली रमेशबाबू तथा वंतिका भी खेलेंगी. ओपन और विमेंस सेक्शन के लिए प्राइज मनी क्रमशः 6,25,000 अमेरिकी डॉलर और 2,30,000 अमेरिकी डॉलर कर दी गई है.
फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का आयोजन कब और कहां होगा?
फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का आयोजन 4 सितंबर से 16 सितंबर 2025 तक उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में किया जाएगा. यह टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार हर दिन शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा. शतरंज की दुनिया के इस बड़े आयोजन में शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जहां से कैंडिडेट्स 2026 के लिए क्वालिफिकेशन तय होंगे.
भारत में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का लाइव टेलीकास्ट कैसे देखें?
दुर्भाग्यवश, भारत में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 के प्रसारण अधिकार किसी भी टीवी चैनल के पास नहीं हैं. इसलिए ग्रैंड स्विस और विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 के मैच भारत में किसी टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट नहीं होंगे। हालांकि, लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प उपलब्ध हैं.
भारत में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?
भारतीय शतरंज प्रशंसकों के लिए कई ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध हैं. फिडे ग्रैंड स्विस और विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 के मैच FIDE के यूट्यूब और ट्विच चैनलों पर लाइव स्ट्रीम होंगे. इसके अलावा Chess.com और ChessBase India भी अपने-अपने यूट्यूब और ट्विच चैनलों पर फिडे ग्रैंड स्विस 2025 की कवरेज देंगे.