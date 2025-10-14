Team India Record: पिछले 27 टेस्ट मुकाबलों में वेस्टइंडीज से नहीं हारी टीम इंडिया, ऐसा रहा है रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर : भारत ने वेस्टइंडीज (West Indies) के विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया. इसी के साथ टीम इंडिया (Team India) ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया. वेस्टइंडीज की टीम पिछले 27 टेस्ट मुकाबलों में भारत को शिकस्त नहीं दे सकी है. वेस्टइंडीज ने मई 2022 में भारत के खिलाफ किंग्स्टन में खेले गए मुकाबले को 155 रन से अपने नाम किया था. इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को करारा जवाब देते हुए उसी साल लगातार दो मुकाबले जीते.
भारत और वेस्टइंडीज के बीच नवंबर 2002 से जून 2006 के बीच खेले गए लगातार चार मैच ड्रॉ रहे. हालांकि, इसी साल टीम इंडिया ने किंग्सटन के मैदान पर मेजबान टीम के विरुद्ध 49 रन से जीत दर्ज की भारत और वेस्टइंडीज की टीमें साल 2011 में कुल 6 टेस्ट खेलीं, जिसमें 3 मैच जीते, जबकि इतने ही मुकाबले ड्रॉ रहे. साल 2013 में दोनों देश कुल दो मैच खेले. भारत ने इस दौरान पारी के अंतर से दोनों ही मुकाबले अपने नाम किए. साल 2016 में भारत-वेस्टइंडीज की टीमें कुल 4 टेस्ट खेलीं, जिसमें 2 टेस्ट जीते, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे. यह भी पढ़ें : AUS vs IND ODI Series Schedule: ऑस्ट्रेलिया को झटका, भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर दो अहम खिलाड़ी
साल 2018 से 2019 के बीच टीम इंडिया ने सभी चार मुकाबले अपने नाम किए. साल 2023 में भारत ने एक मैच पारी के अंतर से जीता, जबकि एक ड्रॉ रहा. टीम इंडिया ने साल 2025 में वेस्टइंडीज को दोनों ही मुकाबलों में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया. दोनों देशों ने साल 1948 से अब तक टेस्ट इतिहास में कुल 102 मैच खेले हैं, जिसमें वेस्टइंडीज ने 30 मुकाबले जीते. भारतीय टीम इस दौरान 25 टेस्ट अपने नाम कर सकी है. वहीं, 47 टेस्ट ड्रॉ रहे.
भारत-वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली में खेले गए टेस्ट मैच की बात करें, तो टीम इंडिया ने पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित की. इसके जवाब में वेस्टइंडीज पहली पारी में सिर्फ 248 रन पर सिमट गई. यहां से भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की बढ़त हासिल की. वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाकर मेजबान टीम को जीत के लिए 121 रन का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 7 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया.