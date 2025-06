Mayank Yadav Injured: सप्रीत बुमराह की राह पर मयंक यादव, पीठ की चोट के लिए न्यूजीलैंड में करा सकते हैं सर्जरी

मयंक यादव(Photo credits: X/@IPL)

Mayank Yadav injured: जसप्रीत बुमराह की राह पर मयंक यादव, पीठ की चोट के लिए न्यूजीलैंड में करा सकते हैं. सर्जरी नई चोटिल तेज गेंदबाज मयंक यादव अपनी पीठ की समस्या से निजात पाने के लिए अब जसप्रीत बुमराह की राह पर चल पड़े हैं. मामले से वाकिफ सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि यादव अपनी पीठ की समस्या से निजात पाने के लिए न्यूजीलैंड में ऑपरेशन करवा सकते हैं. न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में रहने वाले प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन डॉ. रोवन स्काउटन मयंक का ऑपरेशन कर सकते हैं. स्काउटन ने इससे पहले 2023 में बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेसन बेहरेनडॉर्फ और जेम्स पैटिंसन के भी ऑपरेशन किए थे.

पिछले वर्ष, स्काउटन ने सर्जन ग्राहम इंगलिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का ऑपरेशन किया था, जब उनकी पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था. सूत्रों ने आईएएनएस को बताया, "इस बात की पुष्टि हो गई है कि मयंक यादव की पीठ की समस्या को ठीक करने के लिए अब जसप्रीत बुमराह की तरह ही सर्जरी की जाएगी. बुमराह ने उस समय, सर्जरी के दौरान और उसके बाद जो भी प्रक्रिया अपनाई थी, वही अब मयंक के लिए भी अपनाई जाएगी." सूत्रों के मुताबिक, "ऐसा लगता है कि यह काफी हद तक उचित है क्योंकि यह उनके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे एक तेज गेंदबाज के रूप में उनके लंबे समय तक बने रहने में काफी सुधार होगा. मयंक से भी इस बारे में बात की गई है और वह कुछ दिनों में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे.

वहां सर्जरी के बाद, उन्हें पुनर्वास और रिकवरी मार्ग का पता लगाने के लिए 22 या 25 दिनों तक वहां रहने की उम्मीद है." सूत्रों ने कहा, "सर्जरी उसी डॉक्टर द्वारा की जाएगी, जिसने बुमराह का ऑपरेशन किया था। सिडनी टेस्ट में पीठ की चोट से उबरने के लिए भी बुमराह ने उन्हीं से परामर्श लिया था." अक्टूबर 2024 में टी20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के लिए पदार्पण करने के बाद मयंक आईपीएल 2025 के अधिकांश में भाग में इंजरी की वजह से बाहर रहे. उन्हें 11 करोड़ में आईपीएल 2025 के लिए रिटेन करने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स को कोई फायदा नहीं मिला.

मयंक ने 16 अप्रैल को एलएसजी कैंप में शामिल होने के बाद आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस (MI) और पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सिर्फ दो मैच खेले, जहां उनकी गति पिछले साल की तुलना में सिर्फ 130 के आसपास थी. उन्होंने धीमी गेंदों और कटर जैसी विविधताओं का इस्तेमाल किया. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण 10 दिनों के विराम के बाद आईपीएल 2025 जब फिर से शुरू हुआ तो मयंक फिर से इंजरी की वजह से बाहर हो गए. न्यूजीलैंड में ऑपरेशन के बाद संभावना है कि उनका करियर इंजरी से दूर रहेगा और लंबा तथा प्रभावशाली होगा.