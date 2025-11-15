IND vs SA Test: बीसीसीआई ने शुभमन गिल पर दिया अपडेट, जानिए कब खेल सकेंगे कप्तान?

शुभमन गिल(Photo Credit: X Formerly Twitter)

कोलकाता, 15 नवंबर : भारतीय कप्तान शुभमन गिल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान गर्दन में ऐंठन महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें बल्लेबाजी छोड़कर वापस लौटना पड़ा. फिलहाल गिल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. मैच में कप्तान के खेलने पर फैसला आगे की जांच के आधार पर लिया जाएगा. शुभमन गिल भारत की पहली पारी में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे. तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, लेकिन इस बीच उन्हें गर्दन में तकलीफ महसूस हुई. आखिरकार, गिल को रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौटना पड़ा. शुभमन गिल को दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही गर्दन में परेशानी महसूस हो रही थी.

भारत ने 189 के स्कोर पर अपना नौवां विकेट गंवा दिया था, लेकिन गिल दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. बीसीसीआई ने शनिवार को एक आधिकारिक अपडेट में कहा, "शुभमन गिल की गर्दन में ऐंठन है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है. शनिवार को गिल के खेलने पर फैसला उनकी रिकवरी के आधार पर लिया जाएगा." इससे पहले, अक्टूबर 2024 में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले गिल को गर्दन में अकड़न की समस्या हुई थी, जिसके कारण उन्हें अंततः मैच से बाहर होना पड़ा था. यह भी पढ़ें : Why Rishabh Pant Captaining Tam India vs SA 1st Test 2025? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में शुभमन गिल की जगह ऋषभ पंत क्यों कर रहे कप्तानी? जानिए चौंकाने वाली वजह

मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में महज 159 रन बनाए. मेहमान टीम की ओर से एडेन मार्करम ने सर्वाधिक 31 रन बनाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाले. इसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन ही बना सकी. इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 30 रन की मामूली बढ़त हासिल की. मेजबान टीम की ओर से केएल राहुल ने 39 रन बनाए, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 29 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से साइमन हार्मर ने 4 विकेट निकाले, जबकि मार्को जेनसन को 3 विकेट हाथ लगे.