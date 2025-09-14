IND vs PAK, Asia Cup 2025: टी20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

टीम इंडिया और पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

नई दिल्ली, 14 सितंबर : भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का हाई-वोल्टेज मैच खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक दोनों देश तीन बार आमने-सामने रहे हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा. भारत ने 27 फरवरी 2016 को पाकिस्तान के विरुद्ध मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम किया था. पड़ोसी मुल्क को 17.3 ओवरों में महज 83 रन पर समेटने के बाद भारत ने 15.3 ओवरों में मैच अपने नाम कर लिया.

इसके बाद दोनों देशों के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में 28 अगस्त 2022 को भिड़ंत हुई. दुबई के मैदान पर पाकिस्तानी टीम 19.5 ओवरों में 147 रन पर ऑलआउट हो गई. भारत ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट शेष रहते जीत दर्ज की. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) में तीसरी भिड़ंत 4 सितंबर 2022 को हुई, जिसमें पाकिस्तान ने पांच विकेट से जीत दर्ज की. टीम इंडिया इस मैच में पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी. भारत ने 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 181 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 19.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. यह भी पढ़ें : IND vs PAK Asia Cup 2025: एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर फैंस उत्साहित, वाराणसी में जीत के लिए विशेष पूजा

दोनों देशों के बीच साल 2007 से अब तक टी20 इतिहास में कुल 13 मैच खेले गए हैं. टीम इंडिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक ही मैच अपने नाम कर सका. इसके अलावा, एक मैच टाई रहा. भारत-पाकिस्तान के बीच पिछला टी20 मैच 9 जून 2024 को खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 6 रन से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 में से सात टी20 मुकाबले भारत ने जीते हैं. भारत ने एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता. दूसरी ओर, पाकिस्तान की टीम ने ओमान के खिलाफ 93 रन से मुकाबला अपने नाम किया है