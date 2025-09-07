FIFA World Cup Qualifiers 2026: फीफा वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2026 में पुर्तगाल की जीत में चमके रोनाल्डो , इन देशों ने अपने नाम किए मुकाबले

Cristiano Ronaldo. (Photo credits: X/@TeamCRonaldo)

नई दिल्ली, 7 सितंबर : पुर्तगाल ने फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के लिए यूईएफए क्वालीफाइंग के अपने शुरुआती मुकाबले में आर्मेनिया को 5-0 से रौंदा. पुर्तगाल की जीत में क्रिस्टियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने दो गोल दागे. रोनाल्डो के अलावा, जोआओ फेलिक्स ने भी दो गोल किए, जबकि जोआओ कैंसिलो ने एक गोल दागा. रॉबर्टो मार्टिनेज की टीम ने ग्रुप-एफ में शुरुआत से ही अपना इरादा जाहिर कर दिया था.

40 वर्षीय रोनाल्डो ने अपने अंतरराष्ट्रीय गोल की संख्या 140 तक पहुंचा दी है. वह कार्लोस रुइज के वर्ल्ड कप क्वॉलिफाइंग में सर्वाधिक 39 गोलों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर रह गए हैं. दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला डबलिन में खेला गया, जहां रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने हंगरी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए मैच 2-2 से ड्रॉ किया. हंगरी को बर्नाबास वार्गा और रोलैंड सलाई के शुरुआती गोलों ने शानदार बढ़त दिलाई थी, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद इवान फर्ग्यूसन ने इस अंतर को कम कर दिया. यह भी पढ़ें : Zimbabwe vs Sri Lanka, 3rd T20I Match 2025 Key Players To Watch Out: तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर नया इतिहास रचना चाहेगी जिम्बाब्वे, हरारे में इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इसके बाद सलाई को बाहर भेजा गया. इंजरी टाइम में एडम इदाह ने हेडर के जरिए गोल दागकर मेजबानों को एक अंक दिला दिया. एक अन्य मुकाबले में सर्बिया ने लातविया को 1-0 से हराकर दबाव बनाए रखा. इस मैच में दुसान व्लाहोविच का शुरुआती गोल निर्णायक साबित हुआ, हालांकि मेजबान टीम ने अंत में कड़ा दबाव बनाया. ऑस्ट्रिया ने ग्रुप-एच में शानदार अभियान जारी रखते हुए साइप्रस को 1-0 से शिकस्त दी. यह गोल मार्सेल सबिट्जर ने पेनाल्टी पर किया.

बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने सैन मरीनो को 6-0 से रौंदते हुए शीर्ष स्थान बरकरार रखा. इस जीत में एडिन डेजेको ने दूसरे हाफ में दो गोल दागे. लगातार चौथी जीत के साथ बोस्निया ने तालिका में तीन अंकों की बढ़त बनाए रखी. वहीं, ग्रुप-के में इंग्लैंड ने विजयी अभियान जारी रखते हुए अंडोरा को 2-0 से शिकस्त दी. टीम को शुरुआती बढ़त क्रिश्चियन गार्सिया के आत्मघाती गोल से मिली, जबकि डेक्लान राइस ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल करते हुए जीत पक्की की. पुर्तगाल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और बोस्निया की मजबूत शुरुआत और आयरलैंड की रोमांचक वापसी के साथ ही फीफा विश्व कप 2026 की राह रोमांचक बन गई है.