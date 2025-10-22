Zimbabwe vs Afghanistan, One-off Test Day 3 Live Streaming In India: तीसरे दिन अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे वापसी या ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे तांडव, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ज़िम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X)

Where To Watch Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Live Streaming And Telecast: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल आज यानी 22 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से शुरू होगा. एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में अफगानिस्तान ने 12 ओवर में एक विकेट खोकर 34 रन बनाए. अफगानिस्तान की टीम अभी भी 148 रन पीछे हैं. अफगानिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 127 रन पर सिमट गई. जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 359 रन बनाए. टीम के सलामी बल्लेबाज बेन करन ने शानदार शतक जड़ा. बेन करन ने 256 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 121 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 2nd Test Match Day 3 Live Streaming In India: तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या पाकिस्तानी गेंदबाज करेंगे वापसी, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अफगानिस्तान की दूसरी पारी की धीमी शुरुआत

दूसरी पारी में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक महज दो रन बनाकर आउट हुए. खेल की समाप्ति तक इब्राहिम जादरान 25 और रहमानुल्लाह गुरबाज 7 रन बनाकर नाबाद हैं. टीम अभी भी पहली पारी के आधार पर 198 रन पीछे है.

जिम्बाब्वे की पहली पारी में बेन करन जड़ा शतक

इससे पहले जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 359 रन बनाए. जिम्बाब्वे की टीम के सलामी बल्लेबाज बेन करन ने शानदार शतक जड़ा. बेन करन ने 256 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 121 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. बेन करन की इस पारी की बदौलत ही जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान पर पहली पारी में 232 रन की बढ़त हासिल की.

सिकंदर रजा और ब्रैड इवांस ने भी किया योगदान

जिम्बाब्वे के लिए सिकंदर रजा ने 88 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि निक वालेच ने 49 और ब्रैंडन टेलर ने 32 रन का योगदान दिया. ब्रैड इवांस 35 रन बनाकर नाबाद रहे. अफगानिस्तान की तरफ से जियाउर रहमान ने 7 विकेट, इस्मत आलम ने 2 और शराफुद्दीन अशरफ ने 1 विकेट चटकाए.

अफगानिस्तान की पहली पारी महज 127 पर सिमटी

इससे पहले अफगानिस्तान की पहली पारी महज 127 रन पर सिमट गई थी. रहमानुल्लाह गुरबाज ने 37 और अब्दुल मलिक ने 30 रन बनाए. जिम्बाब्वे के गेंदबाज ब्रैड इवांस ने 5, ब्लेसिंग मुजरबानी ने 3 और तिनाका चिवांगा ने 1 विकेट हासिल किया.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के तीसरे दिन का खेल कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा हैं. इस इकलौते टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से खेला जाएगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के तीसरे दिन का खेल का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्य से भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 टीवी पर लाइव नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी आधिकारिक प्रसारक ने इस सीरीज़ के अधिकार नहीं लिए हैं. इसलिए यह मुकाबला भारत में किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारित नहीं होगा. वहीं, ज़िम्बाब्वे में यह मुकाबला ZBC टीवी (ZBC TV) पर लाइव प्रसारित होगा और अफ़ग़ानिस्तान में दर्शक इसे Araina टीवी (Araina TV) पर देख पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के तीसरे दिन का खेल की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में प्रशंसक ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा.