ZIM vs IRE 2nd T20I 2025 Live Toss & Scorecard: जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला, आयरलैंड को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 23 फरवरी(रविवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जा रहा हैं. जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच अब तक कुल 16 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इन मैचों में जिम्बाब्वे ने 7 बार जीत हासिल की है, जबकि आयरलैंड 8 मुकाबलों में विजयी रहा है. एक मैच बेनतीजा रहा था. क्योकि पिछला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गई थी. यह भी पढ़ें: आयरलैंड बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरे टी20 के मिनी बैटल में इन स्टार खिलाड़ियों के बीच होगी जंग, जानिए कौन किस पर पड़ेगा भारी?

ज़िम्बाब्वे ने जीता टॉस

#ZIMvIRE

Zimbabwe have won the toss and have opted to field

Zimbabwe (Playing XI): Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani(w), Wessly Madhevere, Sikandar Raza(c), Ryan Burl, Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Trevor Gwandu pic.twitter.com/F1jhGndhBF

