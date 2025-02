WPL 2025 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में आयुष्मान खुराना बिखेरेंगे अपना जलवा, गायिका मधुबंती बागची भी आएंगी नजर

WPL 2025 Opening Ceremony: महिला प्रीमियर लीग 2025 के सीजन का आगाज 14 फरवरी से होगा. जबकि टूर्नामेंट 15 मार्च को खेला जाएगा. यह टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा. जिसमें पांच टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. इस बार टूर्नामेंट के मैच चार अलग-अलग स्थानों पर होंगे. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) अपने खिताब को बचाने के लिए प्रयास करेगी. स्मृति मंधाना के नेतृत्व में बेंगलुरु ने पिछले साल फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स पर आठ विकेट से हराकर ख़िताब जीता था. इस बीच लीग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि एक बॉलीवुड स्टार और एक प्रसिद्ध संगीतकार इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण होंगे. ऐ में आइए महिला प्रीमियर लीग 2025 के उद्घाटन समारोह के बारे में जानतें हैं.

बता दें की तीसरे संस्करण का पहला मुक़ाबला गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच 14 फरवरी को वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होगा. आयुष्मान खुराना वडोदरा में स्टेज पर धमाल मचाएंगे. उद्घाटन समारोह वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में होगा, जिसमें कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता आयुष्मान खुराना शामिल होंगे. अपने अभिनय के लिए जाने जाने वाले आयुष्मान एक दमदार गीत-और-डांस करने करेंगे.

When cricket meets music 😇

Get ready to mesmerize your soul with the one and only 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗵𝗺𝗮𝗻𝗻 𝗞𝗵𝘂𝗿𝗿𝗮𝗻𝗮 at the #TATAWPL mid-innings show on 14th Feb 🥳 🎶#GGvRCB | @ayushmannk pic.twitter.com/xzSjCKUHOi

— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) February 13, 2025