IND vs ENG Test Series 2025 Live Telecast DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट? यहां जानें पूरी डिटेल्स

शुभमन गिल (बाएं) और बेन स्टोक्स (दाएं) (Photo credit: X @shubmangill and @englandcricket)

Where To Watch India National Cricket Team vs England National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज(Test Series) 20 जून 2025 से शुरू हो रहा हैं. क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की टीमें एक बार फिर पांच मैचों की सीरीज में आमने-सामने होंगी. यह श्रृंखला 20 जून से शुरू होगी और दोनों ही टीमें इस समय विश्व टेस्ट क्रिकेट की शीर्ष टीमों में शामिल हैं. भारत की यह इंग्लैंड यात्रा 2021/22 के बाद पहली टेस्ट सीरीज होगी, जब दोनों टीमों के बीच खेली गई पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई थी. इस बार भी मुकाबले कांटे के होने की उम्मीद है, और दर्शकों को लाइव स्ट्रीमिंग व ब्रॉडकास्ट विकल्पों के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सारी जानकारी यहीं मिलेगी. विराट कोहली के संन्यास के बाद ये 3 खिलाड़ी भर सकते हैं उनका स्थान, नंबर 4 पर ये बल्लेबाज पूरी करेंगे रन मशीन की कमी

इस बार भारतीय टीम में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है जबकि ऋषभ पंत को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. यह बदलाव तब आया है जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. दोनों दिग्गजों के विदाई के बाद अब युवा नेतृत्व में टीम इंडिया इंग्लिश सरज़मीं पर अपना दम दिखाने को तैयार है. यह सीरीज न केवल नए कप्तान के लिए परीक्षा होगी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा भी तय करेगी.

क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का लाइव टेलीकास्ट?

Exciting Test cricket ahead! Watch India vs England live on DD Free Dish.#ENGvIND@BCCI pic.twitter.com/GU0TYFJI2J — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) May 30, 2025

भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का प्रसारण अधिकार डीडी स्पोर्ट्स को मिल गया हैं, जो इस मैच का सीधा प्रसारण भी प्रदान करेगा. हालाँकि, डीडी स्पोर्ट्स 1.0 पर भारत के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण केवल डीडी फ्री डिश और अन्य DTT (डिजिटल टेरेस्ट्रियल टेलीविज़न) यूजर के लिए उपलब्ध होगा. डीडी स्पोर्ट्स पर भारत के मैचों का सीधा प्रसारण केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा प्ले, डिशटीवी आदि पर उपलब्ध नहीं होगा.