3 Players Who Can Replace Virat Kohli In Test: विराट कोहली के संन्यास के बाद ये 3 खिलाड़ी भर सकते हैं उनका स्थान, नंबर 4 पर ये बल्लेबाज पूरी करेंगे रन मशीन की कमी

Virat Kohli (Photo: BCCI)

3 Players Who Can Replace Virat Kohli In Test: टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के संन्यास के कुछ ही दिनों बाद अब विराट कोहली भी इसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि वह टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का मन बना चुके हैं. अगर बीसीसीआई उन्हें मनाने में असफल रहती है, तो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में भारत को एक साथ नया ओपनर और नया नंबर 4 बल्लेबाज मैदान में उतारना होगा. विराट कोहली की जगह भरना बिल्कुल वैसा ही चुनौतीपूर्ण होगा जैसा कभी सचिन तेंदुलकर के बाद हुआ था. ऐसे में सवाल उठता है कि कोहली के टेस्ट संन्यास के बाद भारत उनके स्थान की पूर्ति कैसे कर सकता है? आइए जानते हैं तीन संभावित खिलाड़ियों के बारे में जो टीम इंडिया के लिए नंबर 4 पर अगली ‘रन मशीन’ बन सकते हैं. विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में रहा दबदबा, संन्यास के बाद देखें रन मशीन का शतकों से सजी आंकड़ों में ऐतिहासिक सफर की कहानी

1. करुण नायर: एक बार फिर वापसी की दहलीज़ पर

करुण नायर वो नाम हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने का गौरव प्राप्त है, लेकिन फिर भी वे लंबे समय तक भारतीय टीम में जगह पक्की नहीं कर पाए. अब उनके लिए विराट कोहली का संन्यास एक नई उम्मीद लेकर आया है. रणजी ट्रॉफी 2024/25 में करुण नायर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 863 रन बनाए, जिसमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. उन्होंने विदर्भ के लिए खेलते हुए फाइनल में 135 और 86 रन बनाकर खिताबी जीत में अहम योगदान दिया.

पिछले दो वर्षों में उनके फॉर्म को देखते हुए वे टेस्ट टीम में वापसी के प्रबल दावेदार हैं. इस दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 32 मैचों में 51.6 की औसत से 2580 रन बनाए हैं, जबकि 2024 से अब तक जो रूट को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज़ ने उनसे ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं. इसके अलावा इंग्लैंड की परिस्थितियों में खेलने का उनका काउंटी अनुभव (Northamptonshire के लिए 57 की औसत से 736 रन) उन्हें और भी मजबूत दावेदार बनाता है.

2. केएल राहुल: भरोसेमंद और बहुमुखी बल्लेबाज़

केएल राहुल को टेस्ट क्रिकेट में किसी भी पोजीशन पर खेलने का अनुभव है, और उनका शांत स्वभाव उन्हें एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है. उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में नंबर 4 पर खेलते हुए 86 रन की पारी खेली थी. टेस्ट में नंबर 4 पर राहुल का औसत 54 है, जो यह दर्शाता है कि वे इस स्थान पर खुद को साबित कर सकते हैं. इसके अलावा राहुल को मिडल ऑर्डर में , खासतौर पर वनडे और टेस्ट दोनों फॉर्मेट में खेलने का भी पर्याप्त अनुभव है. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वे एक छोर संभाल कर रख सकते हैं, जिससे निचले क्रम के बल्लेबाजों को आक्रामक अंदाज में खेलने की आजादी मिलती है. एक भूमिका जिसे कोहली बखूबी निभाते थे.

3. रजत पाटीदार: आक्रामक अंदाज़ में टेस्ट की नई उम्मीद

रजत पाटीदार को लेकर संदेह हो सकता है, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन और इंग्लैंड के खिलाफ अनुभव उन्हें तीसरे विकल्प के रूप में खड़ा करता है. 2024/25 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 7 मैचों में 529 रन बनाए, जिसमें दो अर्धशतक और एक शतक शामिल था. उनका स्ट्राइक रेट 77 रहा, जो दर्शाता है कि वे टेस्ट क्रिकेट में भी आक्रामक रुख अपना सकते हैं. विशेषकर उस ब्रांड के खिलाफ जिसमें इंग्लैंड की टीम इस गर्मी में खेलने की योजना बना रही है.

रजत पाटीदार हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेल चुके हैं, जिससे चयनकर्ता उन्हें परिस्थितियों के हिसाब से एक रेडी-टू-गो विकल्प मान सकते हैं. हालांकि उनका चयन कुछ आलोचना ला सकता है, लेकिन भारत को अगर नए अंदाज़ के बल्लेबाज़ की ज़रूरत हो, तो पाटीदार एक रोचक विकल्प होंगे.