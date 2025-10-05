IND-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप का लाइव टेलीकास्ट? जानिए दूरदर्शन के टीवी चैनल पर कैसे उठाएं मैच का लुफ्त
DD Sports Logo(Credit: X/ Twitter)

Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 5 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय दर्शकों के लिए यह हाई-वोल्टेज मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर लाइव टेलीकास्ट के रूप में उपलब्ध होगा, जबकि JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकेगी. क्या डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) भी IND-W बनाम PAK-W का लाइव प्रसारण करेगा? जानने के लिए नीचें स्कॉल करें. फिर भड़का हैंडशेक कंट्रोवर्सी! पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच के टॉस में हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से नहीं मिलाया हाथ, देखें वीडियों

यह दोनों टीमों के बीच ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला माना जा रहा है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराकर मजबूत शुरुआत की है, वहीं फातिमा सना की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को बांग्लादेश के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था. आंकड़ों की बात करें तो वनडे प्रारूप में पाकिस्तान अब तक भारत को कभी नहीं हरा पाया है और भारत 11-0 के रिकॉर्ड के साथ मैदान में उतरेगा.

क्या डीडी स्पोर्ट्स पर उपलब्ध होगा भारत बनाम पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट?

हां, डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) डीडी फ्री डिश उपयोगकर्ताओं के लिए ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत के महिला क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण उपलब्ध कराएगा. यानी भारत बनाम पाकिस्तान महिला मैच भी DD Sports पर देखा जा सकेगा. हालांकि, ध्यान रहे कि यह प्रसारण केवल DD Free Dish और DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या अन्य DTH प्लेटफॉर्म जैसे Airtel Digital TV, Tata Play या Dish TV पर उपलब्ध नहीं होगा.