PAK vs SA 2nd Test 2025 Preview: दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रिका की होगी वापसी या पाकिस्तान करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (PAK vs SA Test Series) का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी (Rawalpindi) के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम(Rawalpindi Cricket Stadium) में खेला जाएगा. पाकिस्तान ने घरेलू मैदान पर अपनी जीत की लय बनाए रखी है और अपनी "स्पिन टू विन" रणनीति के दम पर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. स्पिन गेंदबाज साजिद खान और नोमान अली ने टर्निंग ट्रैक पर शानदार गेंदबाजी की है, जिससे विपक्षी बल्लेबाजों को काफी परेशानी हुई है. इसके अलावा, शाहीन शाह आफ़रीदी की रिवर्स स्विंग गेंदबाजी ने उनकी आक्रमकता में चार चांद लगाए हैं. बल्लेबाजी में इमाम उल हक, साद शकील और सलमान अग़ा टीम के स्तंभ साबित हुए हैं जो पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों को आगे बढ़ाएंगे. पाकिस्तान को घर में पछाड़ने उतरेगी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम; जानिए टेस्ट, ODI और T20I मैचों का वेन्यू, स्क्वाड, स्ट्रीमिंग समेत पूरा शेड्यूल

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए पिछला टेस्ट मैच हारना एक बड़ी निराशा थी जिसने उनकी दस मैचों की जीत की लय को तोड़ दिया. टीम को अब वापसी करनी है और इसके लिए मिडिल ऑर्डर को और सशक्त बनाना होगा. टोनी डी ज़ोरजी और रयान रिकेलटन ने कुछ उम्मीद दिखाई है, लेकिन खासतौर पर ट्रिस्टन स्टब्स से निरंतरता की जरूरत है. गेंदबाजी में मार्को जानसन और केशव महाराज की वापसी टीम की ताकत बढ़ा सकती है और टीम में संतुलन ला सकती है.

टेस्ट में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 31 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 07 और साउथ अफ्रीका ने 17 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. पहली बार दोनों टीमों की भिड़ंत 19 से 23 जनवरी 1995 को हुई थी. इस बार पाकिस्तान अपने घरेलू हालात का फायदा उठाते हुए बदला चुकता करने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): टोनी डी ज़ोरज़ी, वियान मुल्डर, सेनुरान मुथुसामी, इमाम-उल-हक, सऊद शकील, नोमान अली इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के टोनी डी ज़ोरज़ी और पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज नोमान अली की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज इमाम-उल-हक बनाम सेनुरान मुथुसामी की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 अक्टूबर (सोमवार) से रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारतीय दर्शक पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सजिद खान, नोमान अली, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टोनी डी ज़ोरज़ी, रयान रिकेलटन, वियान मुल्डर, एडेन मार्कराम (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरिन (विकेटकीपर), सेनुरान मुथुसामी, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायेन, कैगिसो रबाडा