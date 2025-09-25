PAK vs BAN Asia Cup 2025, Dubai Weather & Pitch Report: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश या खिलाड़ी मचाएंगे कोहराम? जानिए कैसा रहेगा दुबई का मौसम और पिच रिपोर्ट

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Photo Credits: @YusufDFI/X)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, Dubai Weather & Pitch Report: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर दोनों टीमें फाइनल की दौड़ में बने रहने की कोशिश करेंगी. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 का यह मुक़ाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, जहां दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी. इस बीच, नीचे दुबई का लाइव मौसम पूर्वानुमान और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट दी गई है, जिसे देखकर प्रशंसक मैच से पहले का हाल जान सकते हैं. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश 'करो या मरो' एशिया कप सुपर-4 मैच में कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम इस मुकाबले में श्रीलंका पर पांच विकेट की जीत दर्ज करने के बाद उतर रही है. इससे पहले ग्रीन शर्ट्स को एशिया कप 2025 सुपर-4 मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ करारी हार झेलनी पड़ी थी. वहीं, बांग्लादेश ने सुपर-4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था और फिर उसी स्टेडियम में भारत से भिड़ा था. पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 टी20आई मुकाबले से पहले दुबई का लाइव मौसम पूर्वानुमान और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट नीचे पढ़ें.

दुबई का मौसम(Dubai Weather Reports)

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 स्टेज का मुकाबला 25 सितंबर( गुरुवार) को भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे (IST) दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच के दौरान दुबई का मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है. हालांकि, अच्छी खबर यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का यह 20 ओवर का मुक़ाबला बिना किसी रुकावट के खेला जा सकेगा.

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Dubai International Cricket Stadium Pitch Report)

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच तेज़ गेंदबाज़ों को नई गेंद के साथ शुरुआती ओवरों में स्विंग निकालने में मदद करती है. शुरुआती कुछ ओवरों के बाद बल्लेबाज़ी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है. हालांकि, स्पिनरों को यहां अच्छा फायदा मिलता है क्योंकि दुबई की सतह अब धीमी हो चुकी है. टॉस जीतने वाली टीमें आमतौर पर पहले गेंदबाज़ी करना पसंद करती हैं, क्योंकि दूसरी पारी में ओस गिरने के बाद बल्लेबाज़ी करना आसान हो जाता है.