PAK vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Live Streaming: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश 'करो या मरो' एशिया कप सुपर-4 मैच में कांटे की टक्कर, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का यह सुपर-4 चरण का आखिरी मुकाबला होगा और जीत से ही फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदें बरकरार रहेंगी. पाकिस्तान की टीम इस मैच में जीत का आत्मविश्वास लेकर उतरेगी. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ने अपने पिछले मुकाबले में श्रीलंका को 5 विकेट से मात दी थी. हालांकि, सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम के लिए यह जीत टूर्नामेंट में बने रहने के लिहाज से बेहद जरूरी है. 'करो या मरो' पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप सुपर-4 मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं बांग्लादेश की टीम भी जानती है कि हारने पर उसकी एशिया कप 2025 की चुनौती समाप्त हो सकती है. लिटन दास की अगुवाई वाली बांग्लादेशी टीम पूरे दमखम से उतरेगी और चाहेगी कि मुस्तफिजुर रहमान और तौहीद हृदयो जैसे अहम खिलाड़ी टीम के लिए बड़ा योगदान दें. इस मुकाबले का नतीजा एशिया कप 2025 के फाइनल का समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अहम मुकाबला 25 सितंबर (गुरुवार) को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 08:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस शाम 07:30 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 सुपर-4 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

एशिया कप 2025 का आधिकारिक प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है. बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच को दर्शक Sony Sports Ten 1, Ten 3 Hindi, Ten 4 Tamil, Ten 4 Telugu और Ten 5 टीवी चैनलों पर देख सकते हैं. भारत में फैंस DD Sports पर भी BAN बनाम PAK मैच का टेलीकास्ट देख पाएंगे.

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान, एशिया कप 2025 सुपर-4 का फ्री लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

एशिया कप 2025 के डिजिटल प्रसारण अधिकार भी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. फैंस BAN बनाम PAK का लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होगी. इसके अलावा FanCode भी बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा. इसके लिए दर्शकों को 49 रुपये का मैच पास या 149 रुपये का टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.