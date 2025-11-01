IND-W vs SA-W, ICC Women’s World Cup 2025 Final, Navi Mumbai Weather Report: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल में बाधा डालेगी बारिश? जानिए नवी मुंबई में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

DY Patil Stadium Under Covers (Photo Credits: @Cricket_Lens/X)

India Women's National Cricket Team vs South Africa Women's National Cricket Team, Navi Mumbai Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप(ICC Women's World Cup) 2025 का फाइनल मुकाबला 02 नवंबर(रविवार) को नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. आईसीसी महिला विश्व कप 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां भारत महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम एक-दूसरे से खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस मैदान पर जबरदस्त दर्शक उपस्थिति देखने को मिली है, जहां हर मैच में दर्शकों ने उत्साह और जोश के साथ टीम इंडिया का हौसला बढ़ाया. महिला विश्व कप को मिलेगा नया विजेता! ताज के लिए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका रोमांचक मुकाबला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कुल मिलाकर वनडे फॉर्मेट में भारत महिला टीम का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका पर भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए 34 मुकाबलों में भारत ने 20 बार जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं और एक मैच बिना नतीजे के समाप्त हुआ. हालांकि, ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को हराकर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की हुई है. वहीं दूसरी ओर, आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में बारिश ने कई बार खलल डाला है और कुछ मुकाबलों को प्रभावित भी किया. ऐसे में अब सबकी निगाहें नवी मुंबई के मौसम और डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम की पिच पर टिकी हैं, जो इस फाइनल मुकाबले के परिणाम में अहम भूमिका निभा सकती है.

नवी मुंबई के मौसम का मिजाज(Navi Mumbai Weather Updates)

भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (IND-W vs SA-W) महिला विश्व कप 2025 का फाइनल मुकाबले के दिन का मौसम बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है, क्योंकि शाम के समय बारिश की संभावना जताई गई है. पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं, बीच-बीच में धूप निकलने की संभावना रहेगी, लेकिन दिन के आगे बढ़ने के साथ बारिश की संभावना भी बढ़ती जाएगी. फिर भी, अब तक बारिश की रुकावटों के बावजूद डॉ. डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी के ग्राउंड्समैन ने बेहतरीन पिच और आउटफील्ड तैयार की है. यह पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए समान रूप से मददगार रही है, जहां कई हाई-स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं. दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साथ दे और यह फाइनल मुकाबला पूरे 50 ओवरों का रोमांच लेकर आए.