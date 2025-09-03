BAN vs NED 3rd T20I 2025, Sylhet Weather & Pitch Report: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश तीसरे टी20 में बारिश बनेगी बाधा या खिलाड़ी मचाएंगे तांडव? जानिए कैसा रहेगा सिलहट का मौसम और पिच का मिजाज

सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम(Credit:X/@dailycricketbd)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, Sylhet Weather & Pitch Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 03 सितंबर (बुधवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. यह आखिरी टी20 दोनों टीमों के फैंस के लिए एक मृतक मुकाबले के रूप में होगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है. बांग्लादेश ने लगातार दो दमदार जीत के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली. पहले टी20 में टास्किन अहमद की चार विकेट की झड़ी और लिट्टन दास व सैफ हसन की शानदार बल्लेबाजी ने टोन सेट किया, जबकि दूसरे मैच में नासुम और टास्किन अहमद की सटीक गेंदबाजी और संयमित पीछा ने 9 विकेट से जीत सुनिश्चित की. सीरीज अपने हाथ में होने के साथ, बांग्लादेश अब क्लीन स्वीप पूरा करने और मजबूत गति बनाए रखने की कोशिश करेगा. आखिरी टी20 में नीदरलैंड बचा पाएगी लाज या बांग्लादेश करेगी क्लीन स्वीप? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

दूसरी ओर, नीदरलैंड की टीम पहले दो मैचों में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संघर्ष करती नजर आई, और किसी भी पारी में 140 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हैं. दूसरे मैच में केवल विक्रमजीत सिंह और आर्यन दत्त ने कुछ उल्लेखनीय योगदान दिया, जबकि पूरी टीम महज 103 रन पर ढह गई. अंतिम टी20 में सम्मान की बाज़ी लगाने के लिए नीदरलैंड की टीम ज्यादा संघर्ष दिखाने और सिलहट में सीरीज सफेद झंडा से बचने का प्रयास करेगी.

सिलहट का मौसम रिपोर्ट (Sylhet Weather Report):

सिलहट में बुधवार को होने वाले बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड तीसरे टी20 मुकाबले के दौरान मौसम कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान 55 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे खेल बाधित हो सकता है. वहीं, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. ऐसे में खिलाड़ियों को उमस और गर्मी दोनों का सामना करना पड़ेगा, जबकि दर्शकों की नजर इस बात पर टिकी होगी कि बारिश मैच में खलल डालती है या नहीं.

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पिच रिपोर्ट(Sylhet International Cricket Stadium Pitch Report):

सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि सीरीज के आखिरी मैच में भी बल्लेबाजों को मददगार सतह मिलेगी. हालांकि नीदरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही है, लेकिन पिच की प्रकृति बल्लेबाजों के लिए अवसर जरूर प्रदान कर रही है. मेहमान टीम को इस मैच में अपने बल्लेबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी ताकि वे बांग्लादेश को चुनौती दे सकें. पिच की स्थिति को देखते हुए, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करे, उसे कम से कम 170 से 180 रन का लक्ष्य खड़ा करने की कोशिश करनी होगी ताकि मुकाबले में टिके रहने की संभावना बनी रहे.