IND Likely Playing XI for 2ND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से जसप्रीत बुमराह को दिया जाएगा आराम? इस स्टार को मिलेगा मौका, जानिए कैसी होगी भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2025 की वेस्ट इंडीज इंडिया टूर का दूसरा टेस्ट मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली(Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 09:30 बजे से खेला जाएगा. भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी और 140 रनों की शानदार जीत दर्ज करते हुए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपने अभियान की मजबूती दिखाई थी. अब टीम इंडिया दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट की तैयारी कर रही है. दूसरे टेस्ट में वापसी करेगी वेस्टइंडीज या टीम इंडिया करेगी क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत सीरीज़ में जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगा. इस मैच में टीम संयोजन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है और प्रसिध कृष्णा को टेस्ट पदार्पण का मौका मिलने की संभावना है. वहीं दिल्ली की स्पिन-अनुकूल पिच को देखते हुए अक्षर पटेल की प्लेइंग इलेवन में वापसी लगभग तय मानी जा रही है, जो नितीश रेड्डी की जगह लेंगे.

पहले टेस्ट में केएल राहुल, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा के शानदार प्रदर्शन ने भारत को मजबूती से जीता दिलाया था. इनका योगदान दूसरे टेस्ट में भी महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर जब टीम अपने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स को और मज़बूत करना चाहती है. कप्तान शुभमन गिल ने पहले टेस्ट में ठोस नेतृत्व दिखाया था और अब वह होम एडवांटेज का सही उपयोग करते हुए जीत की लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. टीम प्रबंधन ने बुमराह को आराम देने का फैसला इसलिए लिया है ताकि वह आगामी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और लंबी घरेलू क्रिकेट सीज़न के लिए तरोताज़ा रह सकें.

तेज़ गेंदबाज़ प्रसिध कृष्णा के पदार्पण की पूरी उम्मीद है. यह उनके लिए घरेलू परिस्थितियों में अपनी गेंदबाज़ी में निखार लाने का शानदार मौका होगा. वहीं दिल्ली की धीमी और स्पिन-अनुकूल पिच को देखते हुए अक्षर पटेल को टीम में शामिल करने से बैटिंग और बॉलिंग दोनों में गहराई बढ़ेगी. साई सुदर्शन को टीम में बनाए रखने का फैसला लिया गया है ताकि मध्य क्रम में स्थिरता बनी रहे. वहीं शीर्ष क्रम में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर भारत को मज़बूत शुरुआत देने की कोशिश करेगी.

मिडिल ऑर्डर में कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज़ ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन अहम रहेगा. दोनों ने पहले टेस्ट में शानदार शतक जड़े थे और टीम की बल्लेबाज़ी रीढ़ साबित हुए थे. ऑलराउंड सेक्शन में रविंद्र जडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी भारत को बैट और बॉल दोनों से लचीलापन प्रदान करेगी. इन दोनों की मौजूदगी से टीम बेहतर संतुलन पाने में सफल रहेगी. गेंदबाज़ी आक्रमण की बात करें तो कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की जोड़ी भारत के लिए मुख्य हथियार रहेगी. कुलदीप स्पिन के ज़रिए वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकते हैं, वहीं सिराज अपनी स्विंग और सटीकता से शुरुआती विकेट दिलाने की कोशिश करेंगे.

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का लक्ष्य इस टेस्ट में भी जीत हासिल कर पोज़ीशन को मज़बूत करना है. आगे दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज़ से पहले टीम एक स्थायी और विजयी इलेवन तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगी.

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज