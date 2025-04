Why No Stars on MI Jersey for IPL 2025? आईपीएल में पांच बार चैंपियन बनने के बाद भी मुंबई इंडियंस की जर्सी पर क्यों नहीं हैं स्टार? जानिए क्या है इसकी वजह

Why No Stars on MI Jersey for IPL 2025? इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की सबसे सफल टीमों में से एक मुंबई इंडियंस ने अब तक पांच बार खिताब अपने नाम किया है. 2008 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में ट्रॉफी जीती है. यह रिकॉर्ड सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने ही बराबर किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) तीन बार आईपीएल जीतने के साथ तीसरे नंबर पर आती है. लेकिन एक बात जो फैंस को हमेशा चौंकाती है वो ये कि बाकी टीमों की तरह मुंबई इंडियंस की जर्सी पर उनकी जीत के प्रतीक के रूप में कोई स्टार नहीं दिखाई देता. यह भी पढ़ें: पर्यावरण बचाने के लिए BCCI की खास मुहीम! इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में हर डॉट बॉल पर लगाए जाते हैं इतने पेड़? KKR ने कर दिया सबकुछ साफ

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी पीली जर्सी पर पांच चमकते हुए स्टार्स के जरिए अपने खिताबों को दिखाती है. वहीं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी अपनी जर्सी पर तीन गोल्डन स्टार्स के अलावा इस बार अपनी स्लीव पर गोल्डन IPL लोगो लगाकर एक नया ट्रेंड सेट किया है. लेकिन मुंबई इंडियंस, जिन्होंने सबसे पहले पांच खिताब जीते थे, वे अपनी जर्सी पर एक भी स्टार नहीं लगाते.

मुंबई इंडियंस की जर्सी पर क्यों नहीं होते स्टार?

Mumbai Indians keep stars in their Jersey & not stars on their Jersey pic.twitter.com/noyGOk7l6z

— Mumbai Indians FC (@MIPaltanFamily) March 11, 2025