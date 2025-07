IND-W vs ENG-W 2nd T20I 2025 Key Players To Watch Out: कौन होंगे भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला महामुकाबले का गेम चेंजर? जानिए प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जो मचा सकते हैं कोहराम

इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Key Players To Watch Out: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का दूसरा मुकाबला 01 जून को ब्रिस्टल (Bristol ) के काउंटी ग्राउंड(County Ground) में भारतीय समयानुसार देर रात 11:00 PM से बजे खेला जाएगा. भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच चल रही T20I सीरीज़ का दूसरा मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. पहला मैच जीतने के बाद भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी होगी, जबकि इंग्लैंड महिला टीम वापसी की पूरी कोशिश करेगी. इस हाई-वोल्टेज मैच में कुछ ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं, जिनके प्रदर्शन पर मुकाबले की दिशा और दशा तय होगी. आइए जानते हैं कौन हैं वे 'की प्लेयर्स' जिनपर सबकी नजरें रहेगी. भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए कैसे चुने बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

डेनिएल व्याट-हॉज (England): इंग्लैंड की आक्रामक ओपनर डेनिएल व्याट फॉर्म में चल रही हैं. पावरप्ले के अंदर उनका स्ट्राइक रेट उन्हें खतरनाक बल्लेबाज बनाता है. अगर वे लंबी पारी खेल गईं, तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

नेट साइवर-ब्रंट (England): इंग्लैंड की ऑलराउंडर साइवर-ब्रंट किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती हैं. मिडल ऑर्डर में रन बनाना हो या डेथ ओवर्स में विकेट निकालना, उनकी भूमिका निर्णायक रहेगी.

सोफी एक्लेस्टोन (England): दुनिया की नंबर 1 T20 स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को भारतीय बल्लेबाजों के लिए संभालना आसान नहीं होगा. वह मंधाना और हरलीन देओल जैसे बल्लेबाजों को खास तौर पर टारगेट कर सकती हैं.

स्मृति मंधाना (India): भारतीय कप्तान के कंधों पर टीम की बल्लेबाज़ी की ज़िम्मेदारी होगी. उनकी शानदार टाइमिंग और स्ट्रोकप्ले पावरप्ले में भारत को मज़बूती दे सकते हैं. पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार शतक गया था.

दीप्ति शर्मा (India): भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा गेंद और बल्ले दोनों से अहम साबित हो सकती हैं. इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी ऑफ-स्पिन कारगर हो सकती है. इन्होने पहले मकाबले में महत्वपूर्ण विकेट चटका कर भारत को जीत तक पहुंचाया था.

श्री चरणी (India): युवा और प्रतिभाशाली श्री चरणी ने हाल ही में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है. उनकी फील्डिंग, तेज रनिंग और आक्रामकता इस मुकाबले में X फैक्टर बन सकती है. जो अपने डेब्यू मैच में 4 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी थी.

IND-W vs ENG-W दूसरा टी20I मैच न सिर्फ सीरीज़ की दिशा तय करेगा बल्कि भविष्य के संभावित स्टार खिलाड़ियों को भी सामने लाएगा. दोनों टीमें संतुलित हैं और छोटे-छोटे मोमेंट्स मैच का नतीजा तय कर सकते हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी इस बार चमकते हैं.