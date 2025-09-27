West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान अकील होसेन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज बनाम नेपाल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 1st T20I Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 27 सितंबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. यह मैच नेपाल क्रिकेट के इतिहास में खास है क्योंकि पहली बार नेपाल को आईसीसी पूर्ण सदस्य (Full Member) टीम के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने का मौका मिला है. नेपाल के पास इस श्रृंखला में सीखने के लिए काफी कुछ है. दूसरी तरफ वेस्टइंडीज भी इस सीरीज में अपने युवा खिलाड़ियों को मौका देना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस सीरीज में नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहें हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान अकील होसेन (Akeal Hosein) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तानअकील होसेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Nepal, 1st T20I Match Toss Winner Prediction: वेस्टइंडीज बनाम नेपाल के बीच शारजाह में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (NEP vs WI 1st T20I Live Toss Update)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI vs NEP 1st Playing XI)

वेस्टइंडीज (WI Playing XI): काइल मेयर्स, एकीम ऑगस्टे, कीसी कार्टी, अमीर जांगू (विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, अकील होसेन (कप्तान), नवीन बिडाइसी, ओबेड मैककॉय, रेमन सिमंड्स.

Nepal goes with just one specialist spinner as Sandeep Lamichhane misses out. The team banks on four medium-pace options for the challenge ahead. Here’s Nepal’s Playing XI for the first T20I against the West Indies: 🏏🇳🇵 ODI Nepal | #NepalCricket | #NEPvWI pic.twitter.com/MxigYXSM8v — ODI Nepal Official (@OdiNepal) September 27, 2025

नेपाल (NEP Playing XI): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), संदीप जोरा, दीपेंद्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ला, करण केसी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजबंशी.

नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Nepal National Cricket Team vs West Indies Cricket Team Match Scorecard)

पिछले एक साल में वेस्टइंडीज का प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खास नहीं रहा है. टीम को इस कैलेंडर इयर में 12 में से सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है. हालांकि, नेपाल के खिलाफ वे अनुभव और डैप्थ की वजह से फेवरीट माने जा रहे हैं. नेपाल ने इस चुनौती के लिए अपनी टीम में अहम नाम लौटाए हैं. मोहम्मद आदिल आलम और सुदीप जोरा की वापसी टीम को मजबूती देगी. कप्तान रोहित पौडेल के साथ उप-कप्तान दीपेंद्र सिंह ऐरी रहेंगे, जबकि संदीप लामिछाने और ललित राजभंशी स्पिन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे. शारजाह की धीमी विकेट पर ये स्पिनर बड़ा रोल निभा सकते हैं.

नोट: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.