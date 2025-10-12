IND vs WI 2nd Test 2025 Scorecard, Day 3 Lunch Break: वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर बनाए 217 रन, भारत से अभी 301 पीछे, यहां देखें तीसरे दिन का स्कोरकार्ड

भारतीय क्रिकेट टीम(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 518/5 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक वेस्टइंडीज का स्कोर 43 ओवर में 140-4 था. तीसरे दिन के पहले सत्र का खेल ख़त्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 217/8 रन बनाकर सत्र समाप्त किया, जिससे वह भारत से 301 रन पीछे है. तीसरे दिन फॉलोऑन से बचना चाहेगी वेस्टइंडीज, भारतीय गेंदबाजों पर होगी दारोमदार, जानिए कब, कहां और कैसे देखें दूसरे टेस्ट का लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज की पारी में टैगनरीन चांदेरपॉल ने 34 और एलीक एथनाज ने 41 रन बनाए, जबकि खारी पियरे और एंडरसन फिलिप ने 19-19* रन बनाकर पारी को आगे बढ़ाया. भारतीय गेंदबाजों में रविंद्र जडेजा ने 19 ओवर में 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कुलदीप यादव ने 22 ओवर में 4 विकेट चटकाए. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने भी अपनी किफायती गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को दबाव में रखा. सत्र समाप्त होने तक वेस्टइंडीज ने 8 विकेट खोकर 217 रन बनाए और भारतीय टीम बड़ी बढ़त पर है.

भारत की पहली पारी

भारत ने पहली पारी में दमदार प्रदर्शन करते हुए 518/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया. कप्तान शुभमन गिल ने शानदार नेतृत्व और बल्लेबाज़ी का नमूना पेश करते हुए 196 गेंदों पर नाबाद 129 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनके साथ पारी की शुरुआत करने वाले यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपने फॉर्म का जलवा दिखाया और 258 गेंदों पर 175 रन बनाए. उनकी पारी में 22 चौके शामिल रहे, हालांकि वह रन आउट होकर पवेलियन लौटे. केएल राहुल ने भी अच्छी शुरुआत की और 38 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 87 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. नितीश कुमार रेड्डी ने 43 रन बनाए और टीम को तेजी दिलाई. विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने धैर्यपूर्ण 44 रन जोड़कर स्कोर को मजबूती दी.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

वेस्टइंडीज की ओर से सबसे सफल गेंदबाज जोमेल वॉरिकन रहे, जिन्होंने 34 ओवर में 98 रन देकर 3 विकेट चटकाए. कप्तान रोस्टन चेस को एक विकेट मिला जबकि बाकी गेंदबाज नाकाम रहे. खैरी पियरे ने 30 ओवर में 120 रन लुटाए और कोई सफलता नहीं मिली. भारत की यह पारी विपक्ष पर भारी दबाव बनाने में सफल रही और मैच में बढ़त मजबूत हो चुकी है.