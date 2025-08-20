WEF W vs SOB W, 21st Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

वेल्श फायर महिला बनाम दक्षिणी बहादुर महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Welsh Fire Women vs Southern Brave Women, 21st Match The Hundred 2025 Live Streaming: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 21वां मुकाबला आज यानी 20 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 4 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. इस टूर्नामेंट में वेल्श फायर महिला की अगुवाई टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव महिला की कमान जॉर्जिया एडम्स (Georgia Adams) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में वेल्श फायर महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Full Schedule: एशिया कप में 14 सितंबर को होगा भारत-पाक महामुकबाला, यहां देखें स्ट्रीमिंग, टाइम टेबल, वेन्यू के साथ पूरा शेड्यूल

पिछले सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद जहां वेल्श फायर महिला की टीम इस सीज़न में अभी तक मैच नहीं जीती हैं. वेल्श फायर महिला की समस्या उनकी बल्लेबाजी को लेकर है, जो अब तक प्रति गेंद एक रन ही बना रही है, अन्य टीमों की तुलना में, जो तेजी से रन बनाती हैं और उनके सभी गेंदबाज टिकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं.

दूसरी तरफ, साउदर्न ब्रेव ने अपनी बेहतरीन शुरुआत जारी रखी है, पांच मैचों में पांच जीत, वे फाइनल में जगह बनाने के लिए पसंदीदा दिख रहे हैं. और वेल्श फायर के खिलाफ जाना जो तालिका में सबसे नीचे है, एक आसान जीत होनी चाहिए. सोफी डिवाइन ने अविश्वसनीय हरफनमौला प्रदर्शन किया है, जबकि उनके गेंदबाज उत्कृष्ट रहे हैं, उन्होंने इस सीज़न में छह गेंदबाजों का उपयोग किया है और उनमें से पांच का औसत प्रति विकेट 14 रन से कम है.

सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट (Sophia Gardens Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 21वां मुकाबला आज यानी 20 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में खेला जाएगा. कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में एक संतुलित पिच मिलने की उम्मीद है, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए कुछ न कुछ होगा. इस मुकाबले में नई गेंद अहम भूमिका निभाएगी, और जो टीमें इसका बेहतर इस्तेमाल करेंगी, वे मुकाबले में बढ़त हासिल कर सकती हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WEF W vs SOB W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच अब तक कुल पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम को तीन मुकाबलों में जीत मिली हैं. साउथर्न ब्रेव महिला की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं. आज के मुकाबले में साउथर्न ब्रेव महिला की टीम वेल्श फायर महिला के खिलाफ अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 21वां मुकाबला वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 21वां मुकाबला आज यानी 20 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के बीच कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में भारतीय समयानुसार दोपहर चार बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

भारत में द हंड्रेड 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

द हंड्रेड 2025 (The Hundred 2025) टूर्नामेंट के पुरुष और महिला दोनों मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर किया जाएगा. क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक 100-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट को अपने टीवी पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री में देख सकते हैं.

द हंड्रेड 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर ‘द हंड्रेड’ के मैच देखना चाहते हैं, तो SonyLiv ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा, FanCode ऐप और वेबसाइट पर भी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा दी जाएगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

वेल्श फायर महिला: हेले मैथ्यूज, सोफिया डंकले, टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), जॉर्जिया एल्विस, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), केटी जॉर्ज, जॉर्जिया डेविस, फ्रेया डेविस, शबनिम इस्माइल, केटी लेविक.

साउथर्न ब्रेव महिला: मैया बाउचियर, डेनिएल व्याट-हॉज, लौरा वोल्वार्ड्ट, सोफी डिवाइन, फ्रेया केम्प, क्लो ट्राईटन, जॉर्जिया एडम्स (कप्तान), रियाना साउथबी (विकेटकीपर), मैडी विलियर्स, लॉरेन बेल, टिली कॉर्टीन-कोलमैन.

नोट: वेल्श फायर महिला बनाम साउथर्न ब्रेव महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.