Virat Kohli And Rohit Sharma: वर्ल्ड कप 2027 तक इतने वनडे मुकाबलों में नजर आ सकते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा, बस एक क्लिक पर देखें पूरा शेड्यूल

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) खेली जानी हैं. दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को वनडे टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वहीं, भी स्क्वाड में शामिल हैं.

बता दें कि शुभमन गिल टेस्ट टीम के भी कप्तान हैं. अब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की कप्तानी शुभमन गिल को सौंप दी गई है. इस मीटिंग के बाद ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान किया गया है. सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को वनडे टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है. रोहित शर्मा और सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा हैं. दोनों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

साल 2025 टीम इंडिया के लिए अभी तक काफी बदलाव भरा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट का ऐलान करना सबसे झटका था. वहीं अब रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया के लिए घोषित की गई तीन मैचों की वनडे सीरीज में बतौर बल्लेबाज टीम में जगह मिली है, इस टीम में रोहित शर्मा की जगह पर वनडे में टीम इंडिया के बतौर नए कप्तान शुभमन गिल के नाम का ऐलान किया गया है. इसी के साथ भारतीय क्रिकेट में रोहित शर्मा का बतौर कप्तान सफर भी अब खत्म हो गया है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा आखिरी बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खेलते हुए नजर आए थे. टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शुमार रहे हैं. हालांकि, विराट कोहली टेस्ट में अपने 10 हजार रन का आंकड़ा नहीं छू सके. ऐसे में 2 प्रमुख बल्लेबाजों के संन्यास के बाद अब टीम इंडिया बड़ा बदलाव दिखाई देगा. इन दोनों खिलाड़ियों का लक्ष्य वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का होगा. इस बीच अगले वर्ल्ड कप के सीजन से पहले होने वाले भारतीय टीम के सभी वनडे मैचों के बारे में जानते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खेले अपने आखिरी टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपने घर पर टीम इंडिया को बॉर्डर-गावस्कर सीरीज 2024-25 में हराया था. उस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपने-अपने आखिरी टेस्ट खेले थे. रोहित शर्मा ने मेलबर्न में अपना आखिरी टेस्ट खेला, जिसमें तीन और नौ रन के स्कोर किए. विराट कोहली ने सिडनी में अपना आखिरी टेस्ट खेला, जिसमें उन्होंने 17 और 6 रन के स्कोर किए थे.

वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया को खेलने हैं कुल 27 मुकाबले

अक्टूबर-नवंबर 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में विश्व कप का आयोजन होना है. इस टूर्नामेंट से ठीक पहले टीम इंडिया को आठ देशों के खिलाफ, नौ द्विपक्षीय सीरीज में हिस्सा लेना है और इस बीच कुल 27 वनडे खेलने हैं. बता दें कि टीम इंडिया को छह घरेलू सीरीज और तीन सीरीज विदेशों में खेलनी है. ऐसे में विराट कोहली और रोहित शर्मा अधिकतम 27 वनडे मुकाबलों में नजर आ सकते हैं.

विराट कोहली जीत चुके हैं वनडे वर्ल्ड कप

टीम इंडिया ने साल 2011 में एमएस धोनी की अगुवाई में वनडे वर्ल्ड कप जीता था और विराट कोहली उस विश्व विजेता टीम के सदस्य थे. विराट कोहली ने उस टूर्नामेंट में नौ पारियों में 35.25 की औसत से 282 रन बनाए थे. इस दौरान विराट कोहली ने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा था. वहीं, रोहित शर्मा अब तक वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत सके हैं.

वर्ल्ड कप 2027 से पहले टीम इंडिया का शेड्यूल

अक्टूबर-नवंबर 2025: टीम इंडियाबनाम ऑस्ट्रेलिया (3 वनडे मैच, विदेशों में)

नवंबर-दिसंबर 2025: टीम इंडिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (3 वनडे मैच, घर पर)

जनवरी 2026: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड (3 वनडे मैच, घर पर)

जून 2026: टीम इंडिया बनाम अफगानिस्तान (3 वनडे मैच, घर पर)

जुलाई 2026: टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड (3 वनडे मैच, विदेशों में)

सितंबर-अक्टूबर 2026: टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज (3 वनडे मैच, घर पर)

अक्टूबर-नवंबर 2026: टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड (3 वनडे, घर पर)

दिसंबर 2026: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका (3 वनडे, घर पर).

कुछ ऐसा रहा हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे कॅरियर

बता दें कि टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अब तक 302 वनडे में 57.88 की औसत और 93.34 की स्ट्राइक रेट से 14,181 रन बनाए हैं. इस दौरान विराट कोहली के बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकल चुके हैं. जिसमें 183 रन के सर्वोच्च स्कोर रहा हैं. वहीं, कप्तान रोहित शर्मा ने अब तक 273 वनडे में 48.76 की औसत और 92.80 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,168 रन बनाए हैं. इस बीच रोहित शर्मा ने 32 शतक और 58 अर्धशतक अपने नाम किए हैं. रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन दोहरे शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.