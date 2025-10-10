New Zealand Women vs Bangladesh Women, ICC Women's World Cup 2025 11th Match Scorecard: न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के सामने रखा 228 रनों का टारगेट, ब्रुक हॉलिडे और कप्तान सोफी डिवाइन ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

न्यूज़ीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 11th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला आज यानी 10 अक्टूबर को न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम ( Barsapara Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. न्यूजीलैंड की टीम इंडिया अपने दोनों मुकाबले हारकर आ रहीं हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की अगुवाई सोफी डिवाइन (Sophie Devine) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान निगार सुल्ताना (Nigar Sultana) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Jasprit Bumrah New Milestone: दिल्ली टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने किया अनोखा कारनामा, ऐसा करने वाले टीम इंडिया के पहले तेज गेंदबाज बने; एमएस धोनी और विराट कोहली के साथ इस खास क्लब में शामिल

आज के मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें जीत हासिल कर अंक तालिका में ऊपर चढ़ने पर होंगी. न्यूज़ीलैंड टीम अपनी हार का बदला लेने और बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन देने की कोशिश करेगी, जबकि बांग्लादेश टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है. टूर्नामेंट की स्थिति पर नजर डालें तो बांग्लादेश महिला टीम ने अब तक अपना प्रदर्शन मिला-जुला रखा है. उन्होंने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को मात दी थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. इस प्रकार टीम अंक तालिका में अभी मध्य स्थान पर बनी हुई है और वे इस मैच में जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास करेंगी. दूसरी ओर, न्यूज़ीलैंड महिला टीम के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत थोड़ी कठिन रही है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैचों में हार का सामना किया है, जिससे टीम अपनी रणनीति और मानसिक मजबूती पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है.

न्यूजीलैंड की टीम से अमेलिया केर और सोफी डिवाइन स्टार प्लेयर हो सकती हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. बात करें अगर बांग्लादेश टीम की तो फाहिमा खातून और मारूफा एक्टर अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर सकती हैं. न्यूजीलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला मैच में एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है. बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है. टीम की गेंदबाज लगातार अंतराल पर विकेट निकालने में कामयाब रही हैं. दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड की टीम की बल्लेबाजी यूनिट संघर्ष कर रही है ऐसे में बांग्लादेश अच्छी चुनौती पेश कर सकती हैं. न्यूजीलैंड के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है. इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें कायम रखना चाहेगी.

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team Match Scorecard)

New Zealand posted 227 for 9 in 50 overs against Bangladesh at Guwahati. 🏏 Can Bangladesh chase down the total and pull off an upset in the Women's World Cup? 👀#Cricket #NZvBAN #CWC #Sportskeeda pic.twitter.com/XsetiEuPPv — Sportskeeda (@Sportskeeda) October 10, 2025

इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 35 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में नौ विकेट खोकर 227 रन बनाए. न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रुक हॉलिडे ने सबसे ज्यादा 69 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान ब्रुक हॉलिडे ने 104 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के लगाए. ब्रुक हॉलिडे के अलावा कप्तान सोफी डिवाइन ने 63 रन बनाए.

दूसरी तरफ, बांग्लादेश की टीम को राबेया खान ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. बांग्लादेश की ओर से राबेया खान ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. राबेया खान के अलावा निशिता अख्तर निशी, फाहिमा खातून, मारुफा एक्टर और नाहिदा एक्टर ने एक-एक विकेट चटकाए. बांग्लादेश की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 228 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी: 227/9, 50 ओवर (सुजी बेट्स 29 रन, जॉर्जिया प्लिमर 4 रन, अमेलिया केर 1 रन, सोफी डिवाइन 63 रन, ब्रुक हॉलिडे 69 रन, मैडी ग्रीन 25 रन, इसाबेला 12 गेज़ रन, जेस केर 0 रन, रोज़मेरी मैयर 2 रन, ली ताहुहु नाबाद 12 रन और ईडन कार्सन नाबाद 4 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (राबेया खान 3 विकेट, निशिता अख्तर निशी 1 विकेट, फाहिमा खातून 1 विकेट, मारुफा एक्टर 1 विकेट और नाहिदा एक्टर 1 विकेट).

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.