विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में लिया प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद, राधा वाटिका आश्रम के वीडियो हुए वायरल

Virat Kohli, Anushka Sharma Visit Radha Vatika Ashram (Photo Credits: X)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को लेकर चर्चा में हैं. यह सेलिब्रिटी जोड़ा हाल ही में उत्तर प्रदेश के वृंदावन पहुंचा, जहां उन्होंने राधा वाटिका आश्रम का दौरा किया. इस दौरान दोनों ने विख्यात संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए और उनके सत्संग में शामिल होकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया.

आश्रम में सादगी के साथ बिताया समय

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विराट और अनुष्का को बेहद साधारण लिबास में आश्रम की फर्श पर बैठे देखा जा सकता है. सत्संग के दौरान दोनों महाराज की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते नजर आए. अनुष्का शर्मा ने इस दौरान भक्ति भाव से हाथ जोड़े रखे, वहीं विराट भी पूरी श्रद्धा के साथ वहां मौजूद रहे. महाराज ने दोनों को माला पहनाकर और आशीर्वाद देकर उनका स्वागत किया.

वृंदावन से पुराना जुड़ाव

यह पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का आध्यात्मिक शांति के लिए वृंदावन या उत्तराखंड के मंदिरों में पहुंचे हैं. इससे पहले भी उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम और ऋषिकेश के दयानंद गिरि आश्रम में देखा गया है. कोहली ने कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि आध्यात्मिकता ने उन्हें उनके जीवन और करियर के उतार-चढ़ाव में मानसिक मजबूती प्रदान की है.

Virat Kohli and Anushka Sharma spent around 1 hour 30 minutes at Bade Gurudev’s Radha Vatika Ashram today, listening to spiritual prayers and teachings of Premanand Ji Maharaj. 🙏❤️ A serene and soulful moment, embracing peace, devotion, and positivity. ✨ pic.twitter.com/iSufEqRCz2 — Faruk🐦 (@uf2151593) April 20, 2026

प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, प्रशंसकों ने इस जोड़े की सादगी की जमकर तारीफ की. क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल और आईपीएल 2026 के बीच विराट का समय निकालकर धार्मिक स्थलों पर जाना उनके शांत स्वभाव को दर्शाता है. वीडियो में यह भी देखा गया कि महाराज ने उन्हें जीवन और कर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिन्हें दोनों ने बहुत ही आदर के साथ स्वीकार किया.

आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज का महत्व

श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के अत्यंत सम्मानित संत हैं, जिनके प्रवचन सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में सुने जाते हैं. राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े महाराज के पास न केवल आम लोग बल्कि खेल, राजनीति और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां मार्गदर्शन के लिए आती रहती हैं. उनकी सादगी और भक्ति मार्ग के उपदेशों के कारण उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है.