VIDEO: PSL में जेम्स विंस ने कराची किंग्स को दिलाई पहली जीत, शतक मारने पर गिफ्ट में मिला 'लोकल हेयर-ड्रायर'; क्रिकेट फैन्स ने लिए मजे

क्रिकेटरों के लिए अजीबोगरीब पुरस्कार या ट्रॉफी मिलना कोई नई बात नहीं है. ऐसा ही एक वाकया शनिवार को चल रहे पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2025 के दौरान हुआ. जब कराची किंग्स ने कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स को हराया. कराची किंग्स की ओर से जेम्स विंस ने शतकीय पारी खेली।. जेम्स विंस ने 43 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली. जिसमें 14 चौके और 4 छक्के लगाए. जेम्स विंस को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस बीच मैच के बाद जहां खिलाड़ियों को मेडल और बड़े गिफ्ट मिलते हैं लेकिन विंस को ड्रेसिंग रूम में हेयर ड्रायर भेंट किया गया. जिसे लेते समय वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नीचे आप रिएक्शन देख सकतें हैं.

PSL में जेम्स विंस को शतक मारने पर गिफ्ट में मिला 'लोकल हेयर-ड्रायर'

James Vince is the Dawlance Reliable Player of the Match for his game-changing performance against the Multan Sultans! 💙❤️#YehHaiKarachi | #KingsSquad | #KarachiKings pic.twitter.com/PH2U9FQl5a — Karachi Kings (@KarachiKingsARY) April 13, 2025

एक फैन ने लिखा कमेंट में लिखा," जीत के बाद जेम्स विन्स: “मैन ऑफ द मैच? नहीं, भाई, यह "सैलून ऑफ द मैच" है! मेरा मानना ​​है कि अगला विकल्प शेविंग जेल या शैम्पू होगा!"

James Vince after winning: “Man of the Match? Nah, bro, it's the "Salon of the Match!"💁‍♂️ I believe the next will be shaving gel or shampoo! — Amit Misra (@amit6060) April 14, 2025

दूसरे ने लिखा,"अगली बार मिल्टन का लंच देंगे मैंने बोल दिया है कराची किंग्स को

उन्होंने सहमति दे दी है और मिल्टन टू की एक पानी की बोतल भी दी है

दक्षिण एशिया के लिए गौरव का क्षण"

Next time Milton ka Lunch denge maine bol diya hai Karachi Kings ko They have agreed and also a water bottle of Milton Too Proud moment for South Asia — SAHIL NAGPAL (@Pavilionpulse) April 14, 2025

एक अन्य ने लिखा,"इसे अच्छा तो मेरे गनव का टूर्नामेंट खेल लेता कम से कम 51000 तो जीत जाता"

Isse acha to mere ganv ka tournament khel leta kam se kam 51000 to jeet jata — Stylish. (@StylishCric) April 14, 2025

एक यूज़र ने लिखा,"शुक्र है डेरिल मिशेल कराची किंग्स में नहीं है."