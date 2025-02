Video: 'वह बुमराह की स्टाइल में गेंदबाजी करने लगा, फिर...', जसप्रीत बुमराह से डरे मिचेल मार्श, सुनाया मजेदार किस्सा

भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. उन्होंने पांच टेस्ट मैचों में 32 विकेट चटकाए. हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि ऑलराउंडर मिचेल मार्श के लिए उनका सामना करने का बुरा अनुभव जारी है, जिन्होंने अपने चार साल के भतीजे के साथ बैकयार्ड में क्रिकेट खेलते समय एक चुनौती का सामना करने के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाई. मार्श ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से बात करते हुए कहा की उनके भतीजे ने बुमराह की हरकत सीख ली है और मजाक में कहा कि उसे ऐसा करते देखकर मार्श का भारत के तेज गेंदबाज का सामना करने का बुरा अनुभव जारी है.

मार्श ने मजाकिया अंदाज में याद करते हुए कहा, "मेरा छोटा भतीजा टेड, वह चार साल का है, हमने पिछले दिनों घर के बैकयार्ड में क्रिकेट खेला था. वह बुमराह की स्टाइल में गेंदबाजी करने लगा और फिर मेरा डरावना सपना जारी रहा." बता दें की हाल ही में खत्म हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाजों का सामना करना ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बुरा अनुभव साबित हुआ. हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम किया. यह ऑस्ट्रेलिया की 2014 के बाद पहली सीरीज जीत थी और भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर सीरीज हारने की हैट्रिक से बची.

"The nightmare continued"

Mitch Marsh on fire again at the #AusCricketAwards 😂 pic.twitter.com/KPBNSS1Urs

— cricket.com.au (@cricketcomau) February 3, 2025