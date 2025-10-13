Vaibhav Suryavanshi Bihar Vice-Captain: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, सिर्फ 14 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी के लिए बने बिहार के उपकप्तान

वैभव सूर्यवंशी (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Vaibhav Suryavanshi Bihar Vice-Captain: वैभव सूर्यवंशी को महज 14 साल की उम्र में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय टीम का उपकप्तान नियुक्त किया है. बिहार टीम की कमान सकीबुल गनी के हाथों में है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में सबसे तेज दूसरा शतक जड़कर अपनी छाप छोड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. अब वह रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे. इसी के साथ वैभव ने सीनियर टीम की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है. टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पत्नी देविशा शेट्टी के साथ महाकाल के किए दर्शन, देखें वीडियो

अगर वैभव रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो यहां से उनके लिए भारत की सीनियर टीम के दरवाजे खुल सकते हैं. वैभव आईपीएल इतिहास के युवा शतकवीर और सबसे तेज आईपीएल शतक (35 बॉल) लगाने वाले भारतीय भी हैं. आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में वैभव से आगे सिर्फ क्रिस गेल (30 बॉल) हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने अपना पहला आईपीएल सीजन राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेला, जिसके 7 मुकाबलों में 36 की औसत के साथ 252 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला. जब वैभव सूर्यवंशी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना पहला आईपीएल मैच खेला, उस समय उनकी उम्र महज 14 साल और 23 दिन थी.

वैभव सूर्यवंशी ने यूथ वनडे सीरीज में 143 रन की पारी खेली थी. हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध यूथ टेस्ट में 113 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में कुल 5 मैच खेले, जिसमें 100 रन जुटाए। वहीं, 6 लिस्ट-ए मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 132 रन हासिल कर लिए हैं. वैभव अपने करियर में कुल 8 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 265 रन जुटाए हैं.

बिहार रणजी ट्रॉफी 2025-26 की टीम: पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, साकिबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्णव किशोर, आयुष लोहारुका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम, सचिन कुमार