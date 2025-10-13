Suryakumar Yadav Visit Shree Mahakaleshwar Temple: टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पत्नी देविशा शेट्टी के साथ महाकाल के किए दर्शन, देखें वीडियो 
Suryakumar Yadav Visit Shree Mahakaleshwar Temple: भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एशिया कप में मिली सफलता के बाद रविवार को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे. भारतीय कप्तान ने दिव्य संध्या आरती में भी सहभागिता की। उनके साथ उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी मौजूद थीं. सूर्यकुमार यादव ने अपनी पत्नी देविशा के साथ पूरे भक्ति-भाव से भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. सूर्यकुमार और उनकी पत्नी ने संध्या आरती के दौरान मंदिर के नंदी हाल में कुछ समय बिताया और देवाधिदेव महाकाल की पूजा-अर्चना की. रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट, भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया, जानिए कब, कहां और कैसे देखें चौथे दिन का लाइव प्रसारण

इस अवसर पर, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक हिमांशु कारपेंटर ने कप्तान सूर्य कुमार यादव का विधिवत स्वागत एवं सम्मान किया. मंदिर की परंपरा के अनुसार, उन्हें भगवान महाकाल का प्रसाद और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया. सूर्यकुमार यादव के महाकाल दर्शन के दौरान, मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रशंसक भी मौजूद थे. फैंस के बीच सूर्यकुमार यादव की झलक पाने की बेताबी दिखी.

भारतीय क्रिकेट टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में हाल ही में यूएई में आयोजित एशिया कप का खिताब जीता. फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया था. एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को तीन बार हराया. सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाने, पहलगाम आंतकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना के पक्ष में बयान देने और एशिया कप के मैचों की फीस भारतीय सेना को डोनेट करने की वजह से चर्चा में रहे.

भारतीय क्रिकेट टीम ने निश्चित रूप से बिना एक भी मैच गंवाए एशिया कप का खिताब जीता. लेकिन, निजी तौर पर सूर्यकुमार यादव के लिए पिछले कुछ मैच बेहद मुश्किल रहे हैं. 360 डिग्री के नाम से मशहूर और कभी टी20 फॉर्मेट के नंबर एक बल्लेबाज रहे सूर्या के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। सूर्यकुमार यादव पिछले 10 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. विश्व कप 2026 से पहले सूर्या की फॉर्म भारतीय टीम की चिंता का विषय है.