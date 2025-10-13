IND vs WI 2nd Test 2025 Day 4 Live Streaming: रोमांचक मोड़ पर पहुंचा भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट, भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया, जानिए कब, कहां और कैसे देखें चौथे दिन का लाइव प्रसारण

भारत बनाम वेस्टइंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Live Telecast: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसके चौथे दिन का खेल 13 अक्टूबर (सोमवार) को खेला जाएगा. भारत इस दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 1-0 से आगे है. शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पारी और 140 रन से शानदार जीत दर्ज की थी. एशियाई दिग्गज वर्तमान में चल रहे भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट 2025 में मजबूत स्थिति में हैं. हालांकि, वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन शानदार वापसी की हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म, वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बनाए 173 रन, टीम इंडिया जीत से 8 विकेट दूर; यहां देखें स्कोरकार्ड

पहली पारी में टीम इंडिया के 518/5 घोषित के विशाल स्कोर के जवाब में मेहमान टीम 248 रन पर सिमट गई. इसके बाद भारत ने फॉलो-ऑन लागू किया, और वेस्टइंडीज ने बल्ले से जबरदस्त जज़्बा दिखाया. शाई होप (66) और जॉन कैंपबेल (87) नाबाद रहे और दोनों ने मिलकर 138 रनों की साझेदारी की, जिससे मेहमान टीम दिन का खेल समाप्त होने तक 173/2 (फॉलो-ऑन) तक पहुंची. तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद वेस्टइंडीज भारत से 97 रन पीछे है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का चौथा दिन कब और कहां खेला जाएगा?

भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जा रहा हैं. जिसके दूसरे दिन का खेल 11 अक्टूबर (शनिवार) से खेला जा रहा हैं. जिसके तीसरे दिन का खेल 12 अक्टूबर (रविवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का चौथा दिन लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

भारतीय क्रिकेट टीम के घरेलू मैचों का आधिकारिक प्रसारण साझेदार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क है और भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ के लिए भी यही जिम्मेदारी निभा रहा है. भारत में फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 के चौथे दिन का लाइव प्रसारण देख सकते हैं. ऑनलाइन देखने के विकल्प के लिए नीचे पढ़ें.

भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 का चौथा दिन लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2025 टेस्ट सीरीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार नेटवर्क का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार है, ऑनलाइन विकल्प की तलाश कर रहे फैंस जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट 2025 के चौथे दिन की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए सब्सक्रिप्शन शुल्क देना होगा.