USA U19 vs IND U19, ICC Under 19 World Cup 2026 1st Match Winner Prediction: रोमांचक मुकाबले में यूएसए को हराकर टूर्नामेंट जीत के साथ आगाज करना चाहेगी टीम इंडिया, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर19 बनाम भारत अंडर19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United States of America U19 Cricket Team vs India U19 Cricket Team, ICC Under 19 World Cup 2026 1st Match Winner Prediction: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज यानी 15 जानें से होगा. इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम भारत अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे. भारतीय अंडर-19 टीम का मुकाबला यूएसए अंडर-19 टीम के साथ है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में भारत की कमान आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) के कंधों पर हैं. जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई उत्कर्ष श्रीवास्तव (Utkarsh Srivastava) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: USA U19 vs IND U19, ICC Under 19 World Cup 2026 1st Match Weather Update: बुलावायो में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा पूरा मुकाबले; मैच से पहले मौसम का हाल

इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में रखा गया है. टीम इंडिया ग्रुप बी में है. ग्रुप बी में टीम इंडिया के साथ यूएसए, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं. पहले दिन ज़िम्बाब्वे बनाम स्कॉटलैंड और तंजानिया बनाम वेस्टइंडीज मैच भी है. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी के नाम की है, जो पूर्व में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के खिलाफ धमाल मचा चुके हैं. अब तक खेले गए 16 अंडर-19 विश्व कप में भारत पांच बार का विजेता रहा है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा, ऐसे में यूएसए के गेंदबाजों पर वह कहर बनकर टूट सकते हैं. आयुष म्हात्रे डोमेस्टिक में भी डोमिनेंट करते हैं, जो इस टूर्नामेंट में टॉप-रन स्कोरर में से एक हो सकते हैं. आरोज जॉर्ज ओर विहाल मल्होत्रा भी कमाल की बल्लेबाजी करते हैं. अगर भारतीय अंडर-19 टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी तो संभव है कि 400 से अधिक का टोटल देखने को मिले. अमेरिका के खिलाफ मैच के बाद भारत 17 जनवरी को बांग्लादेश और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा.

टीम इंडिया बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-U19 vs USA-U19 Head to Head)

टीम इंडिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अबतक कुल एक ही वनडे मैच खेले गए हैं. इस दौरान टीम इंडिया का पड़ला भारी रहा हैं. टीम इंडिया ने ये मुकाबला अपने नाम किया हैं. जबकि, संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम ने अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (USA U19 vs IND U19 Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में भारत की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर भारत की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. भारत के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का पहला मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

भारत अंदर-19 की जीत की संभावना: 90%

संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर-19 की जीत की संभावना: 10%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (USA U19 vs IND U19 1st Match Playing Prediction)

भारत अंडर-19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरीश, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), उधव मोहन, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल.

यूएसए अंडर-19: उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, ऋषभ सिम्पी, एडनिट झांब, आदित कप्पा, अमोघ आरेपल्ली (विकेटकीपर), अदविथ कृष्णा, रयान ताज, साहिर भाटिया, शिव शानी.

नोट: संयुक्त राज्य अमेरिका अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम भारत अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.