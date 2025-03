UP Warriorz vs Royal Challengers Bengaluru T20 Stats: डब्लूपीएल में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं यूपी वारियर्स और आरसीबी का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें

यूपी वारियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Photo Credit: X Formerly Twitter)

UP Warriorz Women (WPL) vs Royal Challengers Bengaluru Women (WPL), Womens Premier League 2025 18th Match: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब लखनऊ (Lucknow) पहुंच गया हैं. इस सीजन का 18वां मुकाबला यूपी वारियर्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 8 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में यूपी वारियर्स की अगुवाई दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) कर रहीं हैं. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) के कंधों पर हैं. UP Warriorz vs Royal Challengers Bengaluru, WPL 2025 18th Match Live Streaming In India: आज यूपी वारियर्स और आरसीबी के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

यूपी वॉरियर्स की टीम ने सात मुकाबले खेले हैं. इस दौरान यूपी की टीम को सिर्फ दो मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 5 मैचों में हार झेलनी पड़ी है. यूपी वॉरियर्स की टीम 4 अंक के साथ टेबल में सबसे नीचे पांचवें नंबर पर है. यूपी वॉरियर्स की टीम ने कई मौके गंवाये और एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही हैं.

वहीं, आज का यह मुकाबला यूपी वॉरियर्स से ज्यादा आरसीबी के लिए महत्वपूर्ण है. आरसीबी की टीम ने पिछले सीजन में चैम्पियन बनी थी, लेकिन मौजूदा सीजन में टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. आरसीबी ने अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम को महज दो मुकाबले में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. आरसीबी की टीम 4 अंक के साथ पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है. नॉकआउट की रेस में बने रहने के लिए आरसीबी को यह मुकाबला हर हाल में जीतना होगा.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (UPW W vs RCB W Head To Head)

महिला प्रीमियर लीग में अब तक यूपी वारियर्स महिला और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला के बीच पांच मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इन पांच मुकाबलों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तीन मैच अपने नाम किए हैं. जबकि, यूपी वारियर्स को महज दो मैच में जीत हासिल हुई हैं.

पिछले पांच यूपी वारियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु डब्ल्यूपीएल मैच के आकंड़ें:

24 फरवरी 2025: यूपी वारियर्स (180) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (180/6) को सुपर ओवर के ज़रिए हराया

4 मार्च 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (198/3) ने यूपी वारियर्स (175/8) को 23 रनों से हराया

24 फरवरी 2024: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (157/6) ने यूपी वारियर्स (155/7) को 2 रनों से हराया

15 मार्च 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (136/5) ने यूपी वारियर्स (135) को 5 विकेट से हराया

10 मार्च 2023: यूपी वारियर्स (139/0) ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (138) को 10 विकेट से हराया.