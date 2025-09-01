UAE vs AFG, T20I Tri-Series 2025 3rd Match Scorecard: तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान ने यूएई को दिया 189 रनों का लक्ष्य, इब्राहिम जादरान ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 3rd Match United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025 Scorecard Update: संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 1 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium, Sharjah) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहीं हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. इस सीरीज में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहीं हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? शारजाह में यूएई बनाम अफगानिस्तान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) की तैयारियों के मद्देनजर यूएई की मेजबानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें ऐतिहासिक शारजाह में 29 अगस्त से टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज खेली जा रहीं हैं. तीनों टीमें सीरीज में एक-दूसरे से कुल दो-दो मैच खेलेगी, जिसमें टॉप-2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल खेलेंगी.

मेजबान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने पिछले मैच में पाकिस्तान से हार गया था. बड़ी लक्ष्य का पीछा करते हुए यूएई की टीम संघर्ष करती नज़र आई, लेकिन जीत से दूर रह गई. अब टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने वापसी करने और पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं, टीम के पास मोहम्मद वसीम की कप्तानी में मजबूत बल्लेबाज़ी क्रम और जुनैद सिद्दीक़ी व मोहम्मद जवदुल्लाह जैसे गेंदबाज़ हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं.

संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (United Arab Emirates National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 16 रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जादरान ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 100 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 188 रन बनाए. अफगानिस्तान की तरफ से इब्राहिम जादरान ने सबसे ज्यादा 63 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान इब्राहिम जादरान ने 63 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के लगाए. इब्राहिम जादरान के अलावा सेदिकुल्लाह अटल ने 54 रन बनाए.

दूसरी तरफ, यूएई की टीम को मुहम्मद रोहिद खान ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. यूएई की ओर से मुहम्मद रोहिद खान और सगीर खान ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मुहम्मद रोहिद खान और सगीर खान के अलावा किसी भी गेंदबाज को विकेट नहीं मिला. यूएई की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 189 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर सीरीज में दो पॉइंट्स हासिल करना चाहेगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी: 188/4, 20 ओवर (रहमानुल्लाह गुरबाज 7 रन, सेदिकुल्लाह अटल 54 रन, इब्राहिम जादरान 63 रन, दरविश रसूली 10 रन, करीम जनत नाबाद 23 रन और अजमतुल्लाह उमरजई नाबाद 20 रन.)

यूएई की गेंदबाजी: (मुहम्मद रोहिद खान 2 विकेट और सगीर खान 2 विकेट).

