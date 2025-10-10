UAE Beat MAS In T20WC Qualifier 2025 Live Scoreacard: संयुक्त अरब अमीरात ने मलेशिया को 6 विकेट हराया, मोहम्मद वसीम ने खेली तूफ़ानी पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Malaysia National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया (Malaysia) राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर 2025 का सातवां मुकाबला अल अमरात (Al Amerat) के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला गया. जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मलेशिया को रोमांचक अंदाज़ में 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की. जहां यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. इस जीत के साथ यूएई ने क्वालिफायर में अपने अभियान को मजबूती दी और नेट रन रेट के लिहाज़ से भी टीम ने फायदा उठाया. दूसरी ओर, मलेशिया ने अच्छी बल्लेबाज़ी के बावजूद गेंदबाज़ी में निरंतरता की कमी का खामियाजा भुगता हैं. मलेशिया ने संयुक्त अरब अमीरात को दिया 162 रनों का लक्ष्य, अहमद फ़ैज़ ने ठोका अर्शधतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाजी करते हुए मलेशिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए. टीम की ओर से अहमद फैज़ ने शानदार पारी खेली और 39 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए. उनके अलावा शार्विन मुनीयंडी ने तेज़तर्रार बल्लेबाज़ी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों पर नाबाद 41 रन जोड़े. मोहम्मद हाज़िक ऐमान मोहम्मद हफ़ीज़ ने भी अहम योगदान दिया और 31 गेंदों पर 41 रन बनाए.

मलेशिया की पारी में एक्स्ट्रा के रूप में 7 रन आए, जबकि टीम का स्कोर एक समय पर 83/4 था, लेकिन अंत में अहमद फैज़ और मुनीयंडी की साझेदारी ने स्कोर को 160 के पार पहुँचाया. यूएई की ओर से ध्रुव पराशर, मुहम्मद इरफ़ान और हैदर अली ने 1-1 विकेट हासिल किया. ध्रुव पराशर सबसे किफायती गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने 2 ओवर में केवल 8 रन देकर 1 सफलता हासिल की.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की शुरुआत मजबूत रही. टीम की ओर से कप्तान मोहम्मद वसीम ने तूफ़ानी अर्धशतक जमाते हुए मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया. उन्होंने 53 गेंदों पर 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की शानदार बरसात देखने को मिली. उनके साथ अलीशान शरीफु ने भी 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली.

अंत में हरषित कौशिक ने नाबाद 18 रन बनाकर टीम को जीत की मंज़िल तक पहुँचाया. यूएई ने 19.2 ओवर में 4 विकेट खोकर 167 रन बनाते हुए 6 विकेट से मैच जीत लिया. मलेशिया की ओर से गेंदबाज़ी में सैयद अज़ीज़ ने 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट झटके. विजयर उन्नी और अरिफ उल्लाह को 1-1 सफलता मिली, लेकिन वे यूएई की तेज़ बल्लेबाज़ी को रोक नहीं पाए.