UAE vs MAS T20WC Qualifier 2025 Live Scoreacard: मलेशिया ने संयुक्त अरब अमीरात को दिया 162 रनों का लक्ष्य, अहमद फ़ैज़ ने ठोका अर्शधतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संयुक्त अरब अमीरात(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Malaysia National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम मलेशिया (Malaysia) राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफ़ायर 2025 का सातवां मुकाबला अल अमरात (Al Amerat) के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जा रहा है. जिसमें मलेशिया ने शानदार बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा है. इस मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला लिया. मलेशिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। टीम की शुरुआत तेज़ रही, लेकिन बीच में कुछ झटके लगे. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में लौटेगें विराट कोहली और रोहित शर्मा? खेल सकते हैं विजय हजारे ट्रॉफी

मोहम्मद हाज़िक ऐमान मोहम्मद हाफ़िज़ ने 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर अच्छी नींव रखी. उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का जड़ा, लेकिन 8वें ओवर में हैदर अली की गेंद पर अपना विकेट गंवाया. कप्तान सैयद अज़ीज़ इस मैच में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके और 9 गेंदों में केवल 4 रन बनाकर ढ्रुव पराशर की गेंद पर कैच आउट हुए. वहीं असलम खान मलिक ने 5 गेंदों पर 6 रन बनाए और मुहम्मद रोहिद ने उन्हें पवेलियन भेजा.

मलेशिया के मिडिल ऑर्डर में अहमद फैज़ ने सबसे बड़ी पारी खेली. उन्होंने 39 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उनकी पारी ने टीम को मज़बूत स्कोर तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई. उनके साथ अंत तक शरीविन मुन्नियांडी ने तूफ़ानी अंदाज़ में बल्लेबाज़ी की. उन्होंने केवल 22 गेंदों में नाबाद 41 रन जड़े, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे. दूसरी ओर विरनदीप सिंह 14 गेंदों में 8 रन बनाकर रन आउट हुए. वहीं मुहम्मद सय्यदात बिना खाता खोले मुहम्मद इरफ़ान की गेंद पर आउट हो गए। मलेशिया की पारी में 7 एक्स्ट्रा रन भी जुड़े, जिसमें 1 नो बॉल, 4 वाइड, 1 बाय और 1 लेग बाय शामिल था.

यूएई की गेंदबाज़ी की बात करें तो ढ्रुव पराशर सबसे किफायती गेंदबाज़ रहे.उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ़ 8 रन देकर 1 विकेट लिया. हैदर अली ने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट झटका हैं. मुहम्मद रोहिद महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 50 रन लुटाए, लेकिन उन्होंने 1 विकेट भी हासिल किया. मुहम्मद इरफ़ान ने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट लिया. 7वें ओवर तक नियमित विकेट गिरते रहे, लेकिन अंतिम 8 ओवरों में अहमद फैज़ और मुन्नियांडी ने मिलकर रनगति को तेज़ कर दिया. 12वें ओवर के बाद टीम 83/4 पर थी, लेकिन इसके बाद तेज़ रन बनाए गए। आखिरी आठ ओवरों में मलेशिया ने 78 रन जोड़े. अब यूएई के सामने 162 रनों का लक्ष्य है.