South Africa vs United Arab Emirates, T20 World Cup 2026 34th Match Live Score Update: दिल्ली में साउथ अफ्रीका बनाम यूएई के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

दक्षिण अफ़्रीका बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 34th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 34वां मुकाबला आज यानी 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium, Delhi) में खेला जा रहा है. ग्रुप D में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है और नॉकआउट में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी मानी जा रही है. इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम कर रहे हैं, जबकि यूएई की कमान मुहम्मद वसीम के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: ICC T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule: सुपर 8 में कौन सी टीम किसको देगी टक्कर! ग्रुप, सीडिंग और पूरा फॉर्मेट यहां डिटेल में समझें

इस अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीका की ओर से टॉप ऑर्डर में क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन और एडेन मार्कराम नजर आ सकते हैं. वहीं यूएई की तरफ से आर्यांश शर्मा, मुहम्मद वसीम और अलीशान शराफू पारी की शुरुआत कर सकते हैं. अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में फैंस को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है.

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (South Africa National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard)

एडेन मार्कराम की अगुवाई में साउथ अफ्रीका की टीम मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे और लुंगी एनगिडी जैसे गेंदबाज यूएई के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकते हैं. वहीं यूएई की टीम भी इस बड़े मंच पर मजबूत साउथ अफ्रीका को चुनौती देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप D का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. साउथ अफ्रीका की टीम जीत के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी, जबकि यूएई की टीम इस मैच में उलटफेर कर इतिहास रचने की कोशिश करेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम यूनाइटेड अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.