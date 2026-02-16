ICC T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule: सुपर 8 में कौन सी टीम किसको देगी टक्कर! ग्रुप, सीडिंग और पूरा फॉर्मेट यहां डिटेल में समझें

ICC T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है. 15 फरवरी को पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद “मेन इन ब्लू” सुपर 8 में पहुंचने वाली शुरुआती टीमों में शामिल हो गई. 20 फरवरी तक ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद 21 फरवरी से सुपर 8 राउंड की शुरुआत होगी. सुपर 8 चरण में चारों शुरुआती ग्रुप (A, B, C और D) की टॉप-2 टीमें दो नए ग्रुप में बांटी जाएंगी, जिनमें प्रत्येक ग्रुप में चार टीमें होंगी. यह भी पढ़ें: Australia vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 30th Match Live Score Update: पल्लेकेले में ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

सुपर 8 ग्रुप और सीडिंग सिस्टम

ट्रैवल लॉजिस्टिक्स और टिकटिंग को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने प्री-टूर्नामेंट सीडिंग सिस्टम लागू किया है. यदि कोई सीडेड टीम अपने ग्रुप में पहले या दूसरे स्थान पर रहती है तो वह अपनी निर्धारित सीड (जैसे A1, B2) बरकरार रखेगी. अगर कोई अनसीडेड टीम सीडेड टीम को बाहर करती है तो वह उसकी सीड पोजिशन ले लेगी.

सुपर 8 – ग्रुप 1

इस ग्रुप के मुकाबले मुख्य रूप से भारत के अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे.

सीड A1: भारत (क्वालीफाई)

सीड B2: ऑस्ट्रेलिया/जिम्बाब्वे (योग्यता लंबित)

सीड C1: वेस्टइंडीज (क्वालीफाई)

सीड D2: दक्षिण अफ्रीका (क्वालीफाई)

सुपर 8 – ग्रुप 2

इस ग्रुप के मुकाबले मुख्य रूप से श्रीलंका के कोलंबो और कैंडी में होंगे.

सीड A2: पाकिस्तान/यूएसए (योग्यता लंबित)

सीड B1: श्रीलंका (योग्यता लंबित)

सीड C2: इंग्लैंड (क्वालीफाई)

सीड D1: न्यूजीलैंड/अफगानिस्तान (योग्यता लंबित)

सुपर 8 फिक्स्चर शेड्यूल (21 फरवरी – 1 मार्च)

ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे (जब तक अलग से उल्लेख न हो) शुरू होंगे.

T20 World Cup 2026 Super 8 Schedule

तारीख मुकाबला ग्रुप वेन्यू समय (IST/SLST) 21 फरवरी TBC vs TBC 2 R. Premadasa Stadium 7:00 PM 22 फरवरी इंग्लैंड vs TBC 2 Pallekele International Cricket Stadium 3:00 PM 22 फरवरी भारत vs दक्षिण अफ्रीका 1 Narendra Modi Stadium 7:00 PM 23 फरवरी TBC vs वेस्टइंडीज 1 Wankhede Stadium 7:00 PM 24 फरवरी इंग्लैंड vs TBC 2 पल्लेकेले 7:00 PM 25 फरवरी TBC vs TBC 2 आर. प्रेमदासा स्टेडियम 7:00 PM 26 फरवरी वेस्टइंडीज vs दक्षिण अफ्रीका 1 नरेंद्र मोदी स्टेडियम 3:00 PM 26 फरवरी भारत vs TBC 1 MA Chidambaram Stadium 7:00 PM 27 फरवरी इंग्लैंड vs TBC 2 आर. प्रेमदासा स्टेडियम 7:00 PM 28 फरवरी TBC vs TBC 2 पल्लेकेले 7:00 PM 1 मार्च TBC vs दक्षिण अफ्रीका 1 Arun Jaitley Stadium 3:00 PM 1 मार्च भारत vs वेस्टइंडीज 1 Eden Gardens 7:00 PM

क्वालीफिकेशन स्टेटस: कौन अंदर, कौन बाहर?

क्वालीफाई: भारत (ग्रुप A), दक्षिण अफ्रीका (ग्रुप D), वेस्टइंडीज (ग्रुप C), इंग्लैंड (ग्रुप C).

एक जीत दूर: पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका.

दबाव में: ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका के खिलाफ जीत जरूरी.

बाहर: नामीबिया, ओमान, इटली, स्कॉटलैंड और नेपाल टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं.

सेमीफाइनल और फाइनल का रास्ता

सुपर 8 मुकाबले 1 मार्च को खत्म होंगे. इसके बाद चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

सेमीफाइनल 1: 4 मार्च – Eden Gardens (अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है तो कोलंबो)

सेमीफाइनल 2: 5 मार्च – वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

फाइनल: 8 मार्च – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (अगर पाकिस्तान क्वालीफाई करता है तो कोलंबो)

अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए पांच स्थानों पर कौन कब्जा करता है. पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड सुपर 8 की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के सामने अभी कठिन चुनौती है. आने वाले मुकाबले टूर्नामेंट की दिशा तय करेंगे.